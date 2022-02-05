Real Madrid x Granada: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Com baixas importantes, o Real Madrid volta a campo neste domingo. Isso porque sem Vini Jr e Benezema, o líder do Campeonato Espanhol enfrenta o Granada no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada da La Liga.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimDessa forma, o técnico Carlo Ancelotti o jovem atacante Juanmi Latasa, do Real Madrid Castilla, para o confronto de domingo. Abaixo, vejam quem estará à disposição do treinador para enfrentar o Granada: FICHA TÉCNICAReal Madrid x GranadaData e horário: 06/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Antonio Miguel Mateu LahozAssistentes: David Medié Jiménez e Adrián Cordero VegaTransmissão: Star+
> Veja e simule a tabela da La Liga
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Nacho e Alaba; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Joivc (Hazard) e Rodrygo.
Desfalques: Vini Jr (suspenso) e Benzema, Mariano, Mendy e Mariano Díaz (lesionados)
GRANADA (Técnico: Robert Moreno)Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente e Neva; Collado, Milla, Gonalons e Puertas; Molina (Matías Arezo) e Suárez.
Desfalques: Santiago Arias e Ruben Rochina.