Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid x Granada: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid x Granada: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Vini Jr e Benzema para a partida deste domingo, que acontece no Santiago Bernabéu...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:28
Com baixas importantes, o Real Madrid volta a campo neste domingo. Isso porque sem Vini Jr e Benezema, o líder do Campeonato Espanhol enfrenta o Granada no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada da La Liga.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimDessa forma, o técnico Carlo Ancelotti o jovem atacante Juanmi Latasa, do Real Madrid Castilla, para o confronto de domingo. Abaixo, vejam quem estará à disposição do treinador para enfrentar o Granada: FICHA TÉCNICAReal Madrid x Granada​Data e horário: 06/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: Antonio Miguel Mateu LahozAssistentes: David Medié Jiménez e Adrián Cordero VegaTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Nacho e Alaba; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Joivc (Hazard) e Rodrygo.
Desfalques: Vini Jr (suspenso) e Benzema, Mariano, Mendy e Mariano Díaz (lesionados)
GRANADA (Técnico: Robert Moreno)Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente e Neva; Collado, Milla, Gonalons e Puertas; Molina (Matías Arezo) e Suárez.
Desfalques: Santiago Arias e Ruben Rochina.
Rodrygo pode ser titular na partida

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados