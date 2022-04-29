Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Podendo ser campeão do Campeonato Espanhol nesta rodada, o Real Madrid entra em campo neste sábado, contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu. O time de Carlo Ancelotti precisa apenas de um ponto para garantir o 35º troféu de sua história. O duelo acontece às 11h15 (de Brasília).'REAL MADRIDPrecisando de apenas um empate para ser campeão, o Real Madrid pode garantir o título espanhol neste sábado. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti deverá poupar alguns jogadores, visando o duelo contra o Manchester City na próxima quarta-feira, pela Champions League.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
ESPANYOLO time de Barcelona, que voltou à elite este ano, tenta acabar de vez com os riscos de uma nova queda. Liderado pelo atacante Raúl de Tomás, o "R.D.T.", o Espanyol vem de derrota para o Rayo Vallecano por 1 a 0, dentro de casa, na última rodada.
+ Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercadoFICHA TÉCNICA
Real Madrid x EspanyolLa Liga - Campeonato Espanhol34ª RodadaData e horário: 30/04/2022, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Alejandro José Hernández Hernández e Diego Barbero SevillaTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois (Lunin); Lucas Vázquez, Carvajal, Vallejo e Marcelo; Valverde, Camavinga e Kroos (Isco); Asensio, Rodrygo e Vini Jr. (Mariano Díaz).
ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego López; Vidal, Calero, Cabrera e Pedrosa; Herrera, Morlanes e Darder; Puado, Raúl de Tomás e Vilhena.