Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado, com os Merengues podendo garantir mais um título do torneio nacional. Duelo acontece no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília)...
Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:59

Podendo ser campeão do Campeonato Espanhol nesta rodada, o Real Madrid entra em campo neste sábado, contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu. O time de Carlo Ancelotti precisa apenas de um ponto para garantir o 35º troféu de sua história. O duelo acontece às 11h15 (de Brasília).'REAL MADRIDPrecisando de apenas um empate para ser campeão, o Real Madrid pode garantir o título espanhol neste sábado. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti deverá poupar alguns jogadores, visando o duelo contra o Manchester City na próxima quarta-feira, pela Champions League.
ESPANYOL​O time de Barcelona, que voltou à elite este ano, tenta acabar de vez com os riscos de uma nova queda. Liderado pelo atacante Raúl de Tomás, o "R.D.T.", o Espanyol vem de derrota para o Rayo Vallecano por 1 a 0, dentro de casa, na última rodada.
Real Madrid x EspanyolLa Liga - Campeonato Espanhol34ª Rodada​Data e horário: 30/04/2022, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Alejandro José Hernández Hernández e Diego Barbero SevillaTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois (Lunin); Lucas Vázquez, Carvajal, Vallejo e Marcelo; Valverde, Camavinga e Kroos (Isco); Asensio, Rodrygo e Vini Jr. (Mariano Díaz).
ESPANYOL (Técnico: Vicente Moreno)Diego López; Vidal, Calero, Cabrera e Pedrosa; Herrera, Morlanes e Darder; Puado, Raúl de Tomás e Vilhena.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados