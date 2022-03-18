Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

No maior clássico do futebol mundial, o Real Madrid recebe o Barcelona neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da disparidade na classificação, o confronto promete muito equilíbrio entre dois clubes que vivem momentos positivos.VANTAGEM MERENGUENos dois confrontos entre as equipes na temporada, o Real Madrid levou a melhor em ambos. No primeiro turno da La Liga, o time de Carlo Ancelotti derrotou os culés por 2 a 1. Já em janeiro, os merengues voltaram a derrotar os blaugranas por 3 a 2 pela Supercopa da Espanha.