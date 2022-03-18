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Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

No primeiro turno, equipe merengue derrotou os culés por 2 a 1 no Camp Nou...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 12:02

Publicado em 18 de Março de 2022 às 12:02

No maior clássico do futebol mundial, o Real Madrid recebe o Barcelona neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da disparidade na classificação, o confronto promete muito equilíbrio entre dois clubes que vivem momentos positivos.VANTAGEM MERENGUENos dois confrontos entre as equipes na temporada, o Real Madrid levou a melhor em ambos. No primeiro turno da La Liga, o time de Carlo Ancelotti derrotou os culés por 2 a 1. Já em janeiro, os merengues voltaram a derrotar os blaugranas por 3 a 2 pela Supercopa da Espanha.
> Veja a tabela da La Liga
PREOCUPAÇÃO NA CAPITALEmbora o desempenho recente do Real Madrid seja positivo diante do Barcelona, o clube está preocupado com a condição física de Benzema. O centroavante tem sido a principal peça do elenco de Carlo Ancelotti e é dúvida para o duelo, embora o comandante italiano não vá forçar a presença do atleta.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Barcelona
Data e horário: 19/3/2022, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Casemiro; Kroos e Modric; Asensio, Bale e Vinícius Júnior
Desfalques: Ferland Mendy (machucado)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Ronald Araújo e Alba; Busquets, Pedri e De Jong; Ferran Torres, Aubameyang e Dembélé
Desfalques: Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti e Balde (machucados)
Crédito: RealMadridvenceuosdoisduelossobreoBarcelonanatemporada(Foto:HeliosdelaRubia/RealMadrid

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