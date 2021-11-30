Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Espanhol

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em busca de uma folga ainda maior na liderança do Campeonato Espanhol. A partida, atrasada, será válida pela nona rodada.Com 33 pontos, os Merengues chegam ao duelo com amplo favoritismo. O time vive grande fase e detém o melhor ataque da competição. O Atlético de Madrid e o Real Sociedad vêm em seguida, em segundo e terceiro, respectivamente, com 29 pontos.

ELOGIOS A VINÍCIUS JR.

Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que terá à disposição o belga Eden Hazard, que se recuperava de lesão, mas deixou claro que o meia ainda não está nas melhores condições.

O comandante também falou sobre o bom momento do brasileiro Vinícius Jr, destaque da vitória sobre o Sevilla, e destacou que o atleta tem chances de disputar a Bola de Ouro.

- Ele conhece muito bem a sua posição neste elenco, conhece os seus companheiros e não se sente uma estrela porque é humilde. Esta é uma das suas melhores virtudes - afirmou Ancelotti, que opinou sobre quem acha que deveria ter levado o prêmio da Fifa.

- Se eu pudesse ter escolhido o melhor, teria escolhido Benzema. O segundo teria sido Vinícius, o terceiro Courtois, o quarto Casemiro, o quinto Kroos, o sexto Camavinga... Tenho que respeitar, porque falar de Messi significa que ele é o melhor e é uma opinião pessoal - completou o técnico.

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CONFIANÇA NA RECUPERAÇÃO

Já o Bilbao aparece na oitava colocação, com 20 pontos, e não vence há cinco jogos. A sequência teve quatro empates e uma derrota (para o Cádiz).

Apesar da fase ruim, o técnico Marcelino García Toral enfatizou a competitividade do elenco nas partidas em que não saiu vitorioso e garantiu que a meta diante dos líderes do torneio é o triunfo.

- Sabemos que somos competitivos. Temos fundamentos claros de que não vamos mudar e vamos continuar enfatizando esses conceitos. Somos melhores, na minha opinião, do que os resultados mostram. Vamos competir, vamos para Madri tentar vencer - afirmou Marcelino.

FICHA TÉCNICAREAL MADRID x ATHLETIC BILBAO - Campeonato Espanhol

Data e horário: 01/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+

REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, AsensioNavas; Hakimi, Kehrer, Diallo e Nuno Mendes; Gueye, Danilo Pereira e Paredes; Messi, Di María e Mbappé.

Desfalques: Dani Ceballos e Gareth Bale (lesionados)

ATHLETIC BILBAO (Treinador: Marcelino García Toral)Simon; Lekue, Alvarez, Nunez, Balenziaga; N Williams, Vencedor, D Garcia, Muniain; I Williams, R Garcia

Desfalques: Inigo Martinez (suspenso); Nolaskoain, Berchiche, Vivian e Villalibre (lesionados)