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Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Espanhol

Merengues buscam os três pontos para dispararem na liderança da La Liga, enquanto Bilbao luta para se aproximar do G6...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 20:05

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:05

O Real Madrid recebe o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em busca de uma folga ainda maior na liderança do Campeonato Espanhol. A partida, atrasada, será válida pela nona rodada.Com 33 pontos, os Merengues chegam ao duelo com amplo favoritismo. O time vive grande fase e detém o melhor ataque da competição. O Atlético de Madrid e o Real Sociedad vêm em seguida, em segundo e terceiro, respectivamente, com 29 pontos.
ELOGIOS A VINÍCIUS JR.
Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que terá à disposição o belga Eden Hazard, que se recuperava de lesão, mas deixou claro que o meia ainda não está nas melhores condições.
O comandante também falou sobre o bom momento do brasileiro Vinícius Jr, destaque da vitória sobre o Sevilla, e destacou que o atleta tem chances de disputar a Bola de Ouro.
- Ele conhece muito bem a sua posição neste elenco, conhece os seus companheiros e não se sente uma estrela porque é humilde. Esta é uma das suas melhores virtudes - afirmou Ancelotti, que opinou sobre quem acha que deveria ter levado o prêmio da Fifa.
- Se eu pudesse ter escolhido o melhor, teria escolhido Benzema. O segundo teria sido Vinícius, o terceiro Courtois, o quarto Casemiro, o quinto Kroos, o sexto Camavinga... Tenho que respeitar, porque falar de Messi significa que ele é o melhor e é uma opinião pessoal - completou o técnico.
> Confira a tabela da La Liga
CONFIANÇA NA RECUPERAÇÃO
Já o Bilbao aparece na oitava colocação, com 20 pontos, e não vence há cinco jogos. A sequência teve quatro empates e uma derrota (para o Cádiz).
Apesar da fase ruim, o técnico Marcelino García Toral enfatizou a competitividade do elenco nas partidas em que não saiu vitorioso e garantiu que a meta diante dos líderes do torneio é o triunfo.
- Sabemos que somos competitivos. Temos fundamentos claros de que não vamos mudar e vamos continuar enfatizando esses conceitos. Somos melhores, na minha opinião, do que os resultados mostram. Vamos competir, vamos para Madri tentar vencer - afirmou Marcelino.
FICHA TÉCNICAREAL MADRID x ATHLETIC BILBAO - Campeonato Espanhol
Data e horário: 01/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, AsensioNavas; Hakimi, Kehrer, Diallo e Nuno Mendes; Gueye, Danilo Pereira e Paredes; Messi, Di María e Mbappé.
Desfalques: Dani Ceballos e Gareth Bale (lesionados)
ATHLETIC BILBAO (Treinador: Marcelino García Toral)Simon; Lekue, Alvarez, Nunez, Balenziaga; N Williams, Vencedor, D Garcia, Muniain; I Williams, R Garcia
Desfalques: Inigo Martinez (suspenso); Nolaskoain, Berchiche, Vivian e Villalibre (lesionados)
Crédito: RealMadrideAtheticBilbaoseenfrentamcomobjetivosdiferentesnaLaLiga(Foto:ANDERGILLENEA/AFP

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