  • Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Depois de perder para o Paris Saint-Germain no meio de semana pela Champions League, equipe merengue volta as atenções para o torneio nacional, onde é líder...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:32

LanceNet

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o líder Real Madrid entra em campo para tentar ficar mais perto do título. Em casa, os Merengues encaram o Alavés, que luta contra o rebaixamento. O jogo no Santiago Bernabéu será às 17h (de Brasília).REAL MADRIDLíder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem quatro pontos de vantagem para o Sevilla, que é o segundo colocado do torneio. Após empatar na última rodada com o Villarreal, a equipe de Carlo Ancelotti tenta agora reencontrar o caminho das vitórias para seguir firme na luta pelo título nacional.
ALAVÉSSe o Real Madrid lidera o torneio com folga, o Alavés vive um drama na briga contra o rebaixamento. O time de José Luis Mendilibar está em 18º, a quatro pontos da primeira equipe fora do Z-3. Na última rodada, no entanto, o time do País Basco venceu o Valencia, por 2 a 1.
Manchester City x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês25ª Rodada​Data e horário: 19/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Xavier Estrada Fernández e Jorge Figueroa VázquezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Valverde (Modric), Casemiro e Kroos; Rodrygo (Bale), Benzema (Mariano Díaz) e Vini Jr.
Desfalques: Ninguém.
ALAVÉS (Técnico: José Luis Mendilibar)Pacheco; Tenaglia, Miazga, Lejeune e Rubén Duarte; Jason, Escalante, Pina, Loum e Rioja; Joselu (Fuente).
Desfalques: Laguardia (suspenso); Navarro (dúvida).
Crédito: Real Madrid tenta conquistar mais um título do Campeonato Espanhol (Foto: JOSE PLAGO/AFP

