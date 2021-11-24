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Real Madrid vence Sheriff e garante a classificação para as oitavas de final da Champions League

Com gols de Alaba, Kroos e Benzema, o clube merengue, que havia sido surpreendido pelo próprio Sheriff nas primeiras rodadas da competição, não deu espaços para nova zebra
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 18:58

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:58

O Real Madrid venceu o Sheriff Tiraspol por 3 a 0 no Sheriff Stadium, pela quinta rodada do Grupo D da Champions League. Os gols da vitória foram marcados por Alaba, Kroos e Benzema. Com o resultado, o clube merengue garantiu a classificação, com uma rodada de antecedência, para as oitavas de final da competição.> Veja a tabela da Champions League
REAL NA FRENTE!O Real Madrid dominava as ações do jogo e conseguiu abrir o placar. Casemiro sofreu a falta do lateral-direito Fernando. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Alaba cobrou a falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Athanasiadis.
GOLAÇO DE KROOSCom ajuda da tecnologia, o Real Madrid ampliou a vantagem no placar com um golaço. Rodrygo tabelou com Vini Junior e ajeitou para Kroos acertar um lindo chute de fora da área. A bola tocou no travessão, bateu dentro do gol e saiu. O relógio do árbitro sinalizou e o gol foi marcado.
AMPLIA, BENZEMA!O Real Madrid ainda chegou ao terceiro gol no jogo para fechar o resultado da classificação. Mendy recebeu a bola pelo corredor esquerdo, carregou até o meio e deu para Benzema, que bateu forte no canto do gol e deu números finais ao duelo na Moldávia.
SEQUÊNCIAO Sheriff Tiraspol retorna a campo no domingo para enfrentar o Dínamo Auto-Tiraspol, pela 18ª do Campeonato Moldavo. Já o Real Madrid enfrenta o Sevilla, também no domingo, pela 15ª rodada da La Liga.
Crédito: (Foto:SergeiGAPON/AFP

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