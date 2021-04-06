futebol

Real Madrid vence o Liverpool na Champions com dois gols de Vini Jr

Clube espanhol contou com ótima atuação de jovem craque brasileiro na vitória por 3 a 1 na ida das quartas de final...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta terça-feira, Real Madrid e Liverpool se enfrentaram pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O confronto terminou com vitória merengue por 3 a 1, com gols de Vini Jr (duas vezes) e Asensio, enquanto os Reds diminuíram com Salah.
Veja o mata-mata da Champions LeagueVINI APARECEEm um início de primeira etapa bastante parelho, o Real Madrid conseguiu sair na frente aos 27 minutos. Após um belo lançamento de Toni Kroos, Vini Jr recebeu a bola e ganhou na velocidade, ficando na frente de Alisson, e tratou de abrir o placar.
AMPLIOUO placar positivo inspirou o Real Madrid a seguir no campo ofensivo, e a equipe merengue o fez. Após chegar no lado esquerdo do ataque, Alexander-Arnold cortou a jogada e recuou errado, com a bola sobrando para Asensio, que deu um chapéu em Alisson e marcou o segundo do Real.
DIMINUIUNo começo da segunda etapa da partida, o Liverpool tentou mudar a situação ruim existente dentro de campo e, aos seis minutos, já conseguiu marcar o seu. Mohamed Salah recebeu dentro da área, e fez o primeiro dos Reds. Após revisão do VAR, o gol foi validado.
PEDIU A CONTAApesar da entrada do Liverpool no jogo no segundo tempo, o Real Madrid mostrou novamente que estava no controle e, aos 20 minutos, marcou o terceiro. Após assistência de Luka Modric, Vini Jr fez o seu segundo gol na partida.
SEQUÊNCIAO Real Madrid entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), em clássico contra o Barcelona. O Liverpool, por sua vez, também atua neste sábado, mas às 11h (de Brasília), quando enfrenta o Aston Villa.

Tópicos Relacionados

liverpool real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

