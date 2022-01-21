Real Madrid vai pedir à CBF a desconvocação de quarteto brasileiro

Convocados para a Seleção Brasileira, Vinicius Junior, Éder Militão, Casemiro e Rodrygo podem não atuar nos próximos jogos da equipe de Tite. De acordo com jornal 'Mundo Deportivo', o Real Madrid vai pedir à CBF a desconvocação dos jogadores, alegando perda técnica e a já classificação do Brasil para a Copa do Mundo.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

Se o quarteto se juntar à Seleção na Granja Comary, o Real Madrid não terá os brasileiros nas quartas de final da Copa do Rei. Além de Vinicius, Rodrygo, Militão e Casemiro, o uruguaio Federico Valverde também foi chamado para os duelos das Eliminatórias. Segundo o jornal, as conversas com as federações já foram iniciadas.

+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei

Ao mesmo tempo que pede às federações de Brasil e Uruguai para desconvocar os atletas, o Real Madrid também tenta o adiamento dos jogos da Copa do Rei junto à federação espanhola. O clube vê com mais pessimismo a situação de Valverde, visto que os uruguaios ainda não garantiram vaga na Copa do Mundo de 2022.