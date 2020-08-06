Real Madrid tem interesse em contratar Rafael Leão, do Milan

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De acordo com informações da mídia italiana 'Quotidiano Sportivo', o Real Madrid pretende contratar o atacante Rafael Leão, do Milan. Apesar de não ter tido um grande desempenho no clube Rossonero, o português chamou a atenção da direção da equipe merengue. Segundo o portal 'Transfermarkt', o atleta tem o valor de mercado de 20 milhões de euros.

Ainda segundo a publicação, o atacante pode ser envolvido em uma troca com o sérvio Luka Jovic, que perdeu espaço no time de Zinédine Zidane. Ao longo da atual temporada, Rafael não foi titular e marcou apenas seis gols e duas assistências em 33 partidas com a camisa rubro-negra

Com apenas 21 anos, Rafael Leão é formado nas divisões de base do Sporting-POR, e chegou ao Milan no início desta temporada, após se destacar no Lille. O Real Madrid enxerga que um negócio envolvendo Jovic seria mais lucrativo em meio à crise gerada pela pandemia global de Covid-19, em que os clubes pretendem se controlar mais na próxima janela de transferência.