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futebol

Real Madrid tem interesse em contratar Rafael Leão, do Milan

Segundo mídia italiana 'Quotidiano Sportivo', merengues pretendem contar com o atacante português para a próxima temporada e pode incluí-lo em um negócio com Luka Jovic...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 09:51

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:51

Crédito: Reprodução
De acordo com informações da mídia italiana 'Quotidiano Sportivo', o Real Madrid pretende contratar o atacante Rafael Leão, do Milan. Apesar de não ter tido um grande desempenho no clube Rossonero, o português chamou a atenção da direção da equipe merengue. Segundo o portal 'Transfermarkt', o atleta tem o valor de mercado de 20 milhões de euros.
Ainda segundo a publicação, o atacante pode ser envolvido em uma troca com o sérvio Luka Jovic, que perdeu espaço no time de Zinédine Zidane. Ao longo da atual temporada, Rafael não foi titular e marcou apenas seis gols e duas assistências em 33 partidas com a camisa rubro-negra
Com apenas 21 anos, Rafael Leão é formado nas divisões de base do Sporting-POR, e chegou ao Milan no início desta temporada, após se destacar no Lille. O Real Madrid enxerga que um negócio envolvendo Jovic seria mais lucrativo em meio à crise gerada pela pandemia global de Covid-19, em que os clubes pretendem se controlar mais na próxima janela de transferência.
A nova investida do time merengue trouxe um impasse a negociação para uma possível chegada de Luka Jovic ao Milan. Resta saber qual será a posição da direção rossonera diante da novidade na negociação. Vale destacar que outra equipe que também sondou Rafael Leão nos últimos dias: foi a rival Juventus, que também pretende contar com o atacante português.

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