Real Madrid se reúne com representantes do 'novo Haaland'

O Real Madrid se reúne com representantes de Karim Adeyemi, atacante do RB Salzburg, nesta quinta-feira, segundo o "Sport1". O atleta é tratado como o "novo Haaland" por conta da grande quantidade de gols marcados e por também se destacar com a camisa do clube austríaco.Além do Real Madrid, o alemão de 19 anos atrai o interesse de diversos clubes da Europa que não querem perder a oportunidade de contar com o talento para os próximos anos. O Bayern de Munique, equipe em que frequentou quando mais jovem, é um dos principais interessados.