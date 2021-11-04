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Real Madrid se reúne com representantes do 'novo Haaland'

Karim Adeyemi é o grande destaque do RB Salzburg na Champions League e atrai o interesse de diversos clubes da Europa que enxergam trajetória similar com Haaland...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:23

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:23

Crédito: KRUGFOTO / APA / AFP
O Real Madrid se reúne com representantes de Karim Adeyemi, atacante do RB Salzburg, nesta quinta-feira, segundo o "Sport1". O atleta é tratado como o "novo Haaland" por conta da grande quantidade de gols marcados e por também se destacar com a camisa do clube austríaco.Além do Real Madrid, o alemão de 19 anos atrai o interesse de diversos clubes da Europa que não querem perder a oportunidade de contar com o talento para os próximos anos. O Bayern de Munique, equipe em que frequentou quando mais jovem, é um dos principais interessados.
> Veja a tabela da Champions League
O sucesso repentino de Adeyemi, que já marcou três gols em quatro partidas na Champions League e que já balançou as redes em 14 oportunidades na temporada, lhe rendeu a convocação para a seleção alemã, sob comando de Hansi-Flick.
No elenco merengue, Karim Benzema é tratado como uma peça indispensável do plantel, mas o contrato do francês vence em 2023. Com isso, o Real Madrid já começa a pensar na futura reposição no ataque e tem o alemão como um dos principais alvos no mercado.

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