Real Madrid se assusta com alto valor pedido por joia francesa

O Monaco está pedindo 70 milhões de euros para vender o meia Tchouaméni, um dos grandes destaques da equipe da temporada. Segundo o "As", o Real Madrid se assustou com o valor cobrando pela joia francesa, mas que não irá desistir de uma possível negociação.

>> ‘Temos que mostrar que somos o melhor do mundo’, diz Modric antes de duelo da ChampionsO clube merengue espera que o jogador e seu empresário atuem para que o Monaco diminua o preço pedido inicialmente. Os espanhóis esperam que a operação gire entre 50 a 60 milhões de euros (R$ 264 a R$ 317 milhões) para que seja concretizada.

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O meia é visto como uma peça para substituir Casemiro no futuro. O volante brasileiro está com 30 anos e tem contrato com o Real Madrid até 2025. No entanto, Carlo Ancelotti afirmou que a equipe não tem necessidade de um outro nome para a posição neste momento.

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Atualmente, os três meio-campistas titulares do clube espanhol estão acima dos 30 anos. Além do brasileiro, Kroos está com 32 e Modric com 36 anos. Na última janela de transferências, os merengues trouxeram Camavinga pensando no futuro, mas buscam novos nomes.