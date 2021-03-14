Real Madrid quer diminuir salário de Cristiano Ronaldo em uma possível volta do atacante

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A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Real Madrid mais uma vez colocou fogo no mercado de transferências. Segundo o jornal 'Diario As', o jogador e o clube tem interesse na negociação, mas o salário do português é algo a ser discutido pelas duas partes.

Veja a tabela do EspanholSegundo o jornal 'Diario As', que tem sede em Madrid, capital da Espanha, Cristiano Ronaldo é um dos alvos do Real Madrid para a próxima janela de transferências, e o jogador estaria interessado na negociação. Ainda assim, o seu salário dificulta a situação existente,.

O jornal também diz que o salário de Cristiano Ronaldo na Juventus chega ao valor de 31 milhões de euros (R$ 205,8 milhões na cotação atual), e a equipe italiana, em meio à crise agravada pela pandemia de Covid-19, estaria disposta a liberar o jogador de graça na próxima janela.

No Real Madrid, os salários representam 70% da receita do clube, e a expectativa do clube merengue é que Cristiano Ronaldo aceite diminuir o seu salário, visto que o time espanhol não poderia pagar os mesmos 31 milhões da Juventus.