Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid quer diminuir salário de Cristiano Ronaldo em uma possível volta do atacante
futebol

Real Madrid quer diminuir salário de Cristiano Ronaldo em uma possível volta do atacante

Equipe espanhola quer a volta de seu ídolo português, e a Juventus estaria interessada em liberar o jogador por conta de seu salário...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 14:21
Crédito: AFP
A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Real Madrid mais uma vez colocou fogo no mercado de transferências. Segundo o jornal 'Diario As', o jogador e o clube tem interesse na negociação, mas o salário do português é algo a ser discutido pelas duas partes.
Veja a tabela do EspanholSegundo o jornal 'Diario As', que tem sede em Madrid, capital da Espanha, Cristiano Ronaldo é um dos alvos do Real Madrid para a próxima janela de transferências, e o jogador estaria interessado na negociação. Ainda assim, o seu salário dificulta a situação existente,.
O jornal também diz que o salário de Cristiano Ronaldo na Juventus chega ao valor de 31 milhões de euros (R$ 205,8 milhões na cotação atual), e a equipe italiana, em meio à crise agravada pela pandemia de Covid-19, estaria disposta a liberar o jogador de graça na próxima janela.
No Real Madrid, os salários representam 70% da receita do clube, e a expectativa do clube merengue é que Cristiano Ronaldo aceite diminuir o seu salário, visto que o time espanhol não poderia pagar os mesmos 31 milhões da Juventus.
Para a próxima janela de transferências, o Real Madrid monitora, além de Cristiano Ronaldo, os jovens atacantes Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e segue atento quanto a questão salarial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados