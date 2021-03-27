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futebol

Real Madrid quer as contratações de Mbappé e Haaland

Clube espanhol não pensa no retorno de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada e quer planejar o futuro com os dois maiores destaques do futebol mundia da atualidade...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 09:42
Crédito: Haaland e Mbappé são os focos do Real Madrid para os próximos anos (Montagem LANCE! Fotos: AFP
A especulação de que Cristiano Ronaldo possa ser contratado pelo Real Madrid serve apenas como cortina de fumaça para a real intenção do clube de Florentino Pérez. Segundo o “Marca”, a equipe merengue prioriza as contratações de Mbappé e Haaland visando montar um elenco que dê frutos a longo prazo.A perspectiva de melhora econômica, além do clube não ter gasto nenhum dinheiro nas duas últimas janelas, obriga o maior clube do mundo a investir e trazer um nome de peso para o elenco. O atacante francês não renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain e o atacante quer se tornar líder de um projeto.
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O Real Madrid está de olho no jovem desde 2017, mas nunca esteve tão próximo de contratá-lo como na próxima janela de transferências. O jogador possui vínculo com o PSG até 2022 e caso não assine um novo termo, irá praticamente obrigar o clube a vendê-lo para não correr o risco de se mudar sem custos no próximo ano.
Por outro lado, os merengues nunca fizeram nenhuma proposta por Haaland, que tem contrato até 2024 com o Dortmund, mas a partir de 2022 terá uma multa de rescisão fixada em 75 milhões de euros (R$ 504 milhões). Mino Raiola, empresário do atleta, já afirmou ter vontade de fazer uma grande operação com o clube espanhol. O centroavante e seu pai não veriam a mudança de forma negativa.
No entanto, o entorno do centroavante pensa que o jogador ainda está se desenvolvendo na Alemanha após chegar do futebol austríaco. Todos consideram o Dortmund perfeito para que o jovem termine de se lapidar antes de procurar uma nova equipe em que possa ter mais protagonismo e brigar por títulos.

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