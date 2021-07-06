futebol

Real Madrid planeja vender Luka Jovic nesta janela de transferências

Com a tentativa de tirar peças pouco utilizadas no elenco, Real Madrid pode vender atacante sérvio nesta temporada...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:28

LanceNet

Crédito: Divulgação/Real Madrid
O Real Madrid busca vender o atacante Luka Jovic nesta janela de transferências. O jogador sérvio custou uma fortuna ao clube merengue e, após ser pouco utilizado, deve deixar o Santiago Bernabéu com a chegada de Carlo Ancelotti.
Luka Jovic custou um total de 63 milhões de euros para o Real Madrid, que o contratou junto ao Eintracht Frankfurt no início da temporada 2019/2020. Desde esta temporada, o jogador não foi tão utilizado quanto o esperado por ele e pelo clube.
Por ter apenas 23 anos, o Real Madrid ainda vê potencial em Luka Jovic mas, ainda assim, o jornal espanhol 'Diario As' garante que o clube espanhol não descarta negociar o jogador sérvio para uma outra equipe nesta janela de transferências.
Com Benzema como titular absoluto da equipe, o Real Madrid também pretende negociar Mariano Díaz, outro atacante pouco utilizado pelo clube. Ainda assim, os altos valores que envolvem o jogador complicam as negociações.
O novo treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, deve proporcionar grandes mudanças no vestiário do Santiago Bernabéu e, aparentemente, o ataque foi o início.

