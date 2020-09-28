Real Madrid planeja liberar Jovic por empréstimo para clube da Itália

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Atualmente com três atacantes de ofício no elenco, o Real Madrid deve ceder um deles por empréstimo: Benzema é titular absoluto, e a disputa pela vaga que resta fica entre Luka Jovic e Borja Mayoral. Mas de acordo com o 'As', quem deve sair é mesmo o sérvio de 22 anos.A publicação afirma que o Real vê Mayoral mais pronto para substituir Benzema quando necessário, e que uma temporada na Itália seria ótima para o desenvolvimento de Luka Jovic.

Portanto, o Real estaria disposto a deixá-lo sair por uma temporada. Três times grandes do país teriam interesse no atacante (e também em Mayoral, caso o Real mude de ideia): Roma, Milan e Inter de Milão.