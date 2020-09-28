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Real Madrid planeja liberar Jovic por empréstimo para clube da Itália

Roma, Inter de Milão e Milan teriam interesse no sérvio e também no espanhol Borja Mayoral, mas madrilenhos preferem ceder Jovic para priorizar desenvolvimento...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 15:06
Crédito: AFP
Atualmente com três atacantes de ofício no elenco, o Real Madrid deve ceder um deles por empréstimo: Benzema é titular absoluto, e a disputa pela vaga que resta fica entre Luka Jovic e Borja Mayoral. Mas de acordo com o 'As', quem deve sair é mesmo o sérvio de 22 anos.A publicação afirma que o Real vê Mayoral mais pronto para substituir Benzema quando necessário, e que uma temporada na Itália seria ótima para o desenvolvimento de Luka Jovic.
Portanto, o Real estaria disposto a deixá-lo sair por uma temporada. Três times grandes do país teriam interesse no atacante (e também em Mayoral, caso o Real mude de ideia): Roma, Milan e Inter de Milão.
Outra opção para o empréstimo de Jovic seria o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, clube pelo qual o sérvio se destacou antes de ser contratado pelo Real, em 2019. Esta seria, inclusive, a preferência do atacante, de acordo com a agência de notícias 'EFE'.

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