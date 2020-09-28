Real Madrid planeja liberar Jovic por empréstimo para clube da Itália

Atualmente com três atacantes de ofício no elenco, o Real Madrid deve ceder um deles por empréstimo: Benzema é titular absoluto, e a disputa pela vaga que resta fica entre Luka Jovic e Borja Mayoral. Mas de acordo com o 'As', quem deve sair é mesmo o sérvio de 22 anos.A publicação afirma que o Real vê Mayoral mais pronto para substituir Benzema quando necessário, e que uma temporada na Itália seria ótima para o desenvolvimento de Luka Jovic.
Portanto, o Real estaria disposto a deixá-lo sair por uma temporada. Três times grandes do país teriam interesse no atacante (e também em Mayoral, caso o Real mude de ideia): Roma, Milan e Inter de Milão.
Outra opção para o empréstimo de Jovic seria o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, clube pelo qual o sérvio se destacou antes de ser contratado pelo Real, em 2019. Esta seria, inclusive, a preferência do atacante, de acordo com a agência de notícias 'EFE'.