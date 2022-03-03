Real Madrid perde Toni Kroos para o confronto contra o PSG

Toni Kroos será desfalque do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, pela Champions League, segundo a imprensa espanhola. No treinamento da última quarta-feira, o alemão sentiu um problema no ísquio da perna esquerda.Embora o clube merengue esteja pendente da realização de exames nesta sexta-feira para descartar oficialmente a presença do atleta, os médicos do clube não acreditam na presença do camisa oito na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

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Com isso, Carlo Ancelotti encontrará problemas para montar uma equipe para entrar em campo diante do PSG. Além de Kroos, o comandante italiano não conta com Casemiro e Ferland Mendy, que foram punidos com cartões amarelos no jogo de ida e estão suspensos.

Sendo assim, é possível acreditar na entrada de Marcelo na lateral-esquerda, enquanto o meio de campo pode ser composto por Camavinga, Fede Valverde e Modric. No banco de reservas, as opções serão escassas, embora Isco também esteja a disposição de Ancelotti.