Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid perde Toni Kroos para o confronto contra o PSG

Alemão se lesionou em treinamento da equipe merengue na última quarta-feira e os médicos do clube espanhol não acreditam na presença do meia contra os franceses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:38

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:38

Toni Kroos será desfalque do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, pela Champions League, segundo a imprensa espanhola. No treinamento da última quarta-feira, o alemão sentiu um problema no ísquio da perna esquerda.Embora o clube merengue esteja pendente da realização de exames nesta sexta-feira para descartar oficialmente a presença do atleta, os médicos do clube não acreditam na presença do camisa oito na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu.
> Veja a tabela da Champions League
Com isso, Carlo Ancelotti encontrará problemas para montar uma equipe para entrar em campo diante do PSG. Além de Kroos, o comandante italiano não conta com Casemiro e Ferland Mendy, que foram punidos com cartões amarelos no jogo de ida e estão suspensos.
Sendo assim, é possível acreditar na entrada de Marcelo na lateral-esquerda, enquanto o meio de campo pode ser composto por Camavinga, Fede Valverde e Modric. No banco de reservas, as opções serão escassas, embora Isco também esteja a disposição de Ancelotti.
Crédito: KroosserádesfalqueparaoRealMadridcontraoPSG(Foto:GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados