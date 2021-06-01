AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Real Madrid oficializa a contratação do técnico Carlo Ancelotti

Aos 61 anos, italiano volta ao clube merengue após cinco anos e substituirá Zinédine Zidane. Contrato do treinador com os Blancos será de três temporadas...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 14:37
Crédito: GERARD JULIEN / AFP
O Real Madrid anunciou a contratação do técnico Carlo Ancelotti, que estava no Everton. Campeão da Champions League na temporada 2013/14 pelo clube merengue, o italiano de 61 anos chega para substituir Zinédine Zidane. O contrato será de três temporadas.
+ Veja a classificação final da La LigaEm sua primeira e única passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou, além da Liga dos Campeões, a Copa do Rei, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Após experimentar o futebol espanhol, o profissional passou por Bayern, Napoli até aterrissar em Liverpool.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
- Embora tenha gostado de estar no Everton, tive uma oportunidade inesperada que acredito ser a jogada certa para mim e minha família neste momento. Vou para o Real Madrid - disse Ancelotti.
+ Imprensa mundial repercute o anúncio do Brasil como nova sede da Copa América; veja!
O clube merengue informou que o treinador será apresentado nesta quarta-feira, no centro de treinamentos Ciudad Real Madrid junto com o presidente Florentino Pérez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Anderson Goggi é o presidente da Câmara de Vitória
Xingamento no Parlamento: nem te falo o que aconteceu
Imagem de destaque
Como está o barômetro político no ES às vésperas do início da campanha
Imagem de destaque
Crime muito organizado: como reagir à profissionalização no país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados