Real Madrid oficializa a contratação do técnico Carlo Ancelotti

Crédito: GERARD JULIEN / AFP

O Real Madrid anunciou a contratação do técnico Carlo Ancelotti, que estava no Everton. Campeão da Champions League na temporada 2013/14 pelo clube merengue, o italiano de 61 anos chega para substituir Zinédine Zidane. O contrato será de três temporadas.

+ Veja a classificação final da La LigaEm sua primeira e única passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou, além da Liga dos Campeões, a Copa do Rei, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Após experimentar o futebol espanhol, o profissional passou por Bayern, Napoli até aterrissar em Liverpool.

+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"

- Embora tenha gostado de estar no Everton, tive uma oportunidade inesperada que acredito ser a jogada certa para mim e minha família neste momento. Vou para o Real Madrid - disse Ancelotti.

+ Imprensa mundial repercute o anúncio do Brasil como nova sede da Copa América; veja!