Real Madrid oferece Vinícius Júnior ao Manchester United

Crédito: Real Madrid tenta vender Vinícius Júnior para contratar Mbappé (GABRIEL BOUYS / AFP

Durante as negociações pela venda de Varane, o Real Madrid ofereceu Vinícius Júnior ao Manchester United, segundo o "The Mirror". O clube inglês se mostrou interessado na contratação do ponta brasileiro, mas esbarra em dificuldades econômicas.As informações indicam que os merengues querem cerca de 70 milhões de euros (R$ 421 milhões) pelo jovem formado no Flamengo. O Real Madrid tem o interesse de usar o dinheiro na compra de Mbappé ainda nesta janela de transferências.

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Uma das opções valorizadas pelos Diabos Vermelho é o empréstimo com opção de compra em 2022, pois a quantidade de dinheiro não é viável neste momento. O Manchester United gastou muito dinheiro com a contratação de Sancho e ainda irá pagar outra quantia alta pelo defensor francês.