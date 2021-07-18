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futebol

Real Madrid oferece Vinícius Júnior ao Manchester United

Diabos Vermelhos gostam da ideia de contratar o ponta brasileiro, mas esbarra em dificuldades financeiras após a contratação de Jadon Sancho nesta janela...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 09:17

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 09:17

Crédito: Real Madrid tenta vender Vinícius Júnior para contratar Mbappé (GABRIEL BOUYS / AFP
Durante as negociações pela venda de Varane, o Real Madrid ofereceu Vinícius Júnior ao Manchester United, segundo o "The Mirror". O clube inglês se mostrou interessado na contratação do ponta brasileiro, mas esbarra em dificuldades econômicas.As informações indicam que os merengues querem cerca de 70 milhões de euros (R$ 421 milhões) pelo jovem formado no Flamengo. O Real Madrid tem o interesse de usar o dinheiro na compra de Mbappé ainda nesta janela de transferências.
> Veja a tabela da La Liga
Uma das opções valorizadas pelos Diabos Vermelho é o empréstimo com opção de compra em 2022, pois a quantidade de dinheiro não é viável neste momento. O Manchester United gastou muito dinheiro com a contratação de Sancho e ainda irá pagar outra quantia alta pelo defensor francês.
O diário britânico também afirma que Vinícius Júnior está decepcionado do Real Madrid querer vendê-lo neste mercado. Além de fazer caixa, a saída do brasileiro abriria espaço no elenco para um atleta extracomunitário, como é o caso de Gareth Bale, que retorna de empréstimo nesta temporada.

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