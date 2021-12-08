Real Madrid negocia contratação de Antonio Rüdiger, zagueiro do Chelsea

Em fim de contrato com o Chelsea, o zagueiro Antonio Rüdiger parece ter definido que não seguirá nos Blues na próxima temporada. E segundo informações da imprensa britânica, o agente do zagueiro alemão se reuniu com o Real Madrid, que está interessado na chegada do defensor.De acordo com o jornal "The Independent", o ex-jogador Sahr Senesie, que é irmão de Rüdiger e atua como empresário do atleta, conversou com a direção merengue para iniciar as tratativas. Além da equipe espanhola, o Bayern de Munique, o Manchester United e o Tottenham também monitoram a situação.
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Em outubro, o portal "The Athletic" informou que Rüdiger tem um salário anual de 6 milhões de euros (R$ 37 milhões), mas que pretendia receber o dobro para renovar com o Chelsea, o equivalente a 12 milhões de euros (R$ 75 milhões). Os Blues, entretanto, não parecem dispostos a aceitar as exigências do jogador.
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Contrato pelo Chelsea junto à Roma em 2017, Antonio Rüdiger tornou-se peça importante na equipe britânica com a chegada de Thomas Tuchel, em janeiro deste ano. Campeão europeu na última temporada, o atleta é titular incontestável, tendo feito 20 jogos em 2021/22.