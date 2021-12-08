Real Madrid negocia contratação de Antonio Rüdiger, zagueiro do Chelsea

Em fim de contrato com o Chelsea, o zagueiro Antonio Rüdiger parece ter definido que não seguirá nos Blues na próxima temporada. E segundo informações da imprensa britânica, o agente do zagueiro alemão se reuniu com o Real Madrid, que está interessado na chegada do defensor.De acordo com o jornal "The Independent", o ex-jogador Sahr Senesie, que é irmão de Rüdiger e atua como empresário do atleta, conversou com a direção merengue para iniciar as tratativas. Além da equipe espanhola, o Bayern de Munique, o Manchester United e o Tottenham também monitoram a situação.