Real Madrid mira meia do Monaco para próxima temporada

O meia Tchouaméni, do Monaco, está no radar do Real Madrid. Segundo o jornal "As", o atleta deve deixar o clube francês na próxima janela de transferências apesar do contrato até 2024. Além disso, o jogador tem preferência por vestir a camisa da equipe merengue.O jovem de 22 anos é observado pelo departamento de estatísticas do clube espanhol, mas há alguns obstáculos que podem dificultar a negociação no curto prazo. O primeiro ponto é que o Real Madrid está focado nas chegadas de Mbappé e Haaland e não sabe se terá tempo para priorizar a chegada de um meio-campista.