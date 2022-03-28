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futebol

Real Madrid mira meia do Monaco para próxima temporada

Tchouaméni tem desejo em atuar no clube merengue e deve sair na próxima janela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 09:09

Publicado em 28 de Março de 2022 às 09:09

O meia Tchouaméni, do Monaco, está no radar do Real Madrid. Segundo o jornal "As", o atleta deve deixar o clube francês na próxima janela de transferências apesar do contrato até 2024. Além disso, o jogador tem preferência por vestir a camisa da equipe merengue.O jovem de 22 anos é observado pelo departamento de estatísticas do clube espanhol, mas há alguns obstáculos que podem dificultar a negociação no curto prazo. O primeiro ponto é que o Real Madrid está focado nas chegadas de Mbappé e Haaland e não sabe se terá tempo para priorizar a chegada de um meio-campista.
> Veja a tabela da La Liga
Além deste fator, Tchouaméni atua na mesma posição que Casemiro, que é um dos líderes do elenco, embora não tenha um substituto caso não possa atuar. E além disso, o meia atrai interesses de equipes da Premier League e do Paris Saint-Germain.
Ainda assim, o Real Madrid segue atento, uma vez que o entorno do atleta tenha dito que o clube espanhol é seu preferido dentre todas as opções que se especulam sobre o futuro do jovem.
Crédito: TchouaméniédestaquenoMonacoejávesteacamisadaFrança(Foto:NicolasTucat/AFP

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