Real Madrid mira meia do Monaco para próxima temporada

O meia Tchouaméni, do Monaco, está no radar do Real Madrid. Segundo o jornal "As", o atleta deve deixar o clube francês na próxima janela de transferências apesar do contrato até 2024. Além disso, o jogador tem preferência por vestir a camisa da equipe merengue.O jovem de 22 anos é observado pelo departamento de estatísticas do clube espanhol, mas há alguns obstáculos que podem dificultar a negociação no curto prazo. O primeiro ponto é que o Real Madrid está focado nas chegadas de Mbappé e Haaland e não sabe se terá tempo para priorizar a chegada de um meio-campista.
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Além deste fator, Tchouaméni atua na mesma posição que Casemiro, que é um dos líderes do elenco, embora não tenha um substituto caso não possa atuar. E além disso, o meia atrai interesses de equipes da Premier League e do Paris Saint-Germain.
Ainda assim, o Real Madrid segue atento, uma vez que o entorno do atleta tenha dito que o clube espanhol é seu preferido dentre todas as opções que se especulam sobre o futuro do jovem.