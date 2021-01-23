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futebol

Real Madrid faz grande primeiro tempo e vence o Alavés no Espanhol

Sem Zidane na beira do campo, que testou positivo para a Covid-19, equipe merengue domina etapa inicial, constrói placar confortável, e soma mais três pontos na La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 18:50

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:50

Crédito: CESAR MANSO / AFP
O Real Madrid entrou em campo neste sábado após o vexame na Copa do Rei no meio de semana e venceu o Alavés pelo Campeonato Espanhol. O time da capital foi até o País Basco e não tomou conhecimento do adversário, vencendo o jogo por 4 a 1. Casemiro, Benzema e Hazard fizeram para os Merengues, e Joselu descontou.
+ Veja a tabela da La LigaMASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOO Real Madrid não deu espaço para o Alavés e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O brasileiro Casemiro abriu o placar de cabeça aos 15 minutos, Benzema ampliou aos 41 com um belo chute, e Hazard fez o terceiro no último lance da primeira etapa. Foi o terceiro gol do belga na temporada, que não marcava há quase dois meses.
ADMINISTRANDO O RESULTADOCom a vantagem confortável no placar, o Real Madrid diminuiu o ritmo na segunda etapa e não ofereceu tanto perigo ao Alavés. O time basco chegou a diminuir com Joselu, após cruzamento de Lucas Pérez, mas Benzema, em um dos poucos ataques merengues, fez o quarto para os Blancos.
PRESENTE DE GREGOO Alavés vivia a expectativa pela vitória para comemorar em grande estilo os 100 anos de existência. O clube faz aniversário neste sábado, mas o Real Madrid estragou a festa do time do País Basco.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
SEQUÊNCIA​O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, às 12h15 (de Brasília), quando enfrenta o Levante, em casa, pelo Campeonato Espanhol. No dia seguinte, o Alavés enfrenta o Getafe, fora de casa.

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