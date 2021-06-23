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futebol

Real Madrid entra na lista de pretendentes por Isak

Atacante da Real Sociedad tem chamado atenção por conta da sua progressão e também interessa alguns clubes da Premier League. Espanhóis tentam renovação...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 12:32
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
O Real Madrid está entre os pretedentes de Isak, atacante da Real Sociedad, segundo o jornal "As". Segundo as informações, o clube merengue já fez um primeiro contato com os empresários do centroavante, que pertence ao mesmo grupo que Luka Modric.O atual vice-campeão da La Liga perguntou sobre a possibilidade do jovem deixar a equipe de San Sebastián nesta janela de transferências devido ao interesse de times da Premier League e recebeu boas notícias com relação ao progresso do atacante na carreira.
> Veja a tabela da Eurocopa
O jogador é uma opção economicamente mais viável do que Mbappé ou Haaland uma vez que sua multa está na casa dos 70 milhões de euros (R$ 418 milhões). Caso queira negociar com o rival espanhol, o Real Madrid receberá a negativa, pois a Real Sociedad busca estender a permanência de Isak e ampliar sua rescisão contratual por um valor de 90 milhões de euros (R$ 537 milhões).
O sueco de 21 anos tem vínculo com a equipe do País Basco até 2024. No entanto, o Arsenal é uma das principais ameaças para o clube espanhol e cogita pagar a multa do atleta para não ter que negociar e arrastar a chegada de um novo reforço.

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