Real Madrid entra em contato por Carlo Ancelotti

O Real Madrid está interessado na chegada do técnico Carlo Ancelotti para a próxima temporada, segundo a imprensa espanhola. O veterano, que comandou o clube espanhol entre 2013 e 2015, está no Everton e tem contrato até 2024.De acordo com o "Marca", a equipe merengue busca acertar a contratação do italiano de forma imediata. Os dirigentes não querem prolongar o período sem um treinador e buscam começar o planejamento do elenco para a próxima campanha o quanto antes.
Por outro lado, o "As" confirma que ambas as partes estão em contato há cerca de uma semana. No entanto, o jornal diz que o comandante do Everton é a terceira opção do clube, atrás de Mauricio Pochettino, do PSG, e de Raúl, do Real Madrid Castilla.
Em sua primeira e única passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou um título de Champions League, Copa do Rei, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa. Após experimentar o futebol espanhol, o profissional passou por Bayern, Napoli até aterrissar em Liverpool.