Real Madrid empata com o Osasuna em casa no Espanhol e desperdiça chance de disparar na liderança

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Tudo igual no Santiago Bernabéu. Nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Osasuna e as equipes empataram em 0 a 0 pelo torneio nacional. Com o placar, a equipe merengue assume a liderança do torneio, mas desperdiça a chance de abrir vantagem.

PRESSÃO MERENGUEO Real Madrid, com apoio do seu torcedor, partiu para cima do Osasuna desde o início, mas não conseguiu marcar na etapa inicial. O time de Carlo Ancelotti criou boas oportunidades, mas sem êxito. As melhores delas foram com os brasileiros Eder Militão e Vini Jr., que levaram perigo ao goleiro Herrera.

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MAIS PRESSÃONo segundo tempo, o Osasuna teve chance de abrir o placar no início, com Moncayola, que parou na trave, mas na sequência só deu Real Madrid. O time merengue dominou as ações, chegou a acertar o travessão com Benzema, mas não conseguiu balançar as redes do Santiago Bernabéu.

SITUAÇÃOCom o empate sem gols, o Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol, mas desperdiça a chance de abrir vantagem na ponta da tabela. Com 21 pontos, os Merengues estão empatados com o Sevilla, o Real Betis e a Real Sociedad. O Osasuna está na sexta colocação, com 19 pontos.

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