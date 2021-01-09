Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid empata com o Osasuna e desperdiça chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid empata com o Osasuna e desperdiça chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol

Com adiamento da partida do Atlético de Madrid, por conta da forte nevasca que atinge a Espanha, Blancos podiam assumir a liderança em caso de vitória, mas empataram sem gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 18:49

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:49

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Tudo igual na Navarra. O Real Madrid visitou o Osasuna neste sábado pelo Campeonato Espanhol e desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio. Em jogo fraco, as equipes empataram em 0 a 0 debaixo da bastante neve na cidade de Pamplona.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholPRIMEIRO TEMPO FRACODebaixo de neve, Osasuna e Real Madrid foram para o intervalo empatando em 0 a 0. O time de Zinédine Zidane teve a posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiu ser eficiente para chegar ao fundo das redes do goleiro Sergio Herrera. O Osasuna chegou a assustar, mas parou em boa defesa de Courtois.
SEGUNDO TEMPO PARECIDOA etapa final não foi muito diferente dos 45 minutos iniciais e as equipes não movimentaram o placar. Benzema até chegou a marcar após passe de Kroos, mas a arbitragem pegou impedimento do camisa 9. O Osasuna tentava chegar ao ataque em jogadas rápidas, mas era pouco eficiente. Aos 43 minutos, Sergio Ramos chegou a marcar com passe de Benzema, mas o francês, novamente em passe de Kroos, estava impedido antes de assistir o zagueiro espanhol.
SEM LIDERANÇACom o empate, o Real Madrid permanece na segunda posição do Campeonato Espanhol. O time de Zidane tinha a chance de assumir a ponta de maneira provisória, já que o duelo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao foi adiado por conta da forte nevasca que atinge a capital da Espanha. O time de Simeone agora tem três jogos a menos no torneio e ainda é líder.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​O Real Madrid entra em campo contra o Athletic Bilbao na próxima quinta-feira pela semifinal da Supercopa da Espanha. O Osasuna, por sua vez, enfrenta o Granada, na terça-feira, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados