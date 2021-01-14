Real Madrid em busca da final, Arsenal na Premier League e mais...saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Crédito: Real Madrid e Athletic Bilbao brigam por uma vaga na final daSupercopa da Espanha (GABRIEL BOUYS / AFP

Nesta quinta-feira (13), a bola rola para importante confrontos na Europa. O Real Madrid mede forças com o Athletic Bilbao por uma vaga na final da Supercopa da Espanha. O Arsenal quer subir na tabela da Premier League, e para isso, precisa vencer, no Emirates Stadium, o Crystal Palace.

Veja onde estão os técnicos campeões na era dos pontos corridos do Brasileiro

Ainda no continente europeu, o Ajax enfrenta o Twente, e a Atalanta encara o Cagliari na Coppa Itália. Já no Brasil, Operário e CRB se enfrentam, às 19h15, na Série B do Brasileirão. Mais tarde, o Cuiabá recebe o Guarani.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

16h - Twente x AjaxCampeonato HolandêsOnde assistir: ESPN

17h - Arsenal x Crystal PalaceCampeonato InglêsOnde assistir: Fox Sports

17h - Real Madrid x Athletic BilbaoCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil

17h15 - Atalanta x CagliariCoppa ItáliaOnde assistir: DAZN

19h15 - Operário-PR x CRBCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv