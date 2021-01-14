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Real Madrid em busca da final, Arsenal na Premier League e mais...saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Além do duelo entre Real Madrid e Athletic Bilbao na semifinal da Supercopa da Espanha, a Premier League, Coppa Itália e a Série B do Brasileirão movimentam o mundo da bola...
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Publicado em 

14 jan 2021 às 03:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 03:00

Crédito: Real Madrid e Athletic Bilbao brigam por uma vaga na final daSupercopa da Espanha (GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta quinta-feira (13), a bola rola para importante confrontos na Europa. O Real Madrid mede forças com o Athletic Bilbao por uma vaga na final da Supercopa da Espanha. O Arsenal quer subir na tabela da Premier League, e para isso, precisa vencer, no Emirates Stadium, o Crystal Palace.
Veja onde estão os técnicos campeões na era dos pontos corridos do Brasileiro
Ainda no continente europeu, o Ajax enfrenta o Twente, e a Atalanta encara o Cagliari na Coppa Itália. Já no Brasil, Operário e CRB se enfrentam, às 19h15, na Série B do Brasileirão. Mais tarde, o Cuiabá recebe o Guarani.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
16h - Twente x AjaxCampeonato HolandêsOnde assistir: ESPN
17h - Arsenal x Crystal PalaceCampeonato InglêsOnde assistir: Fox Sports
17h - Real Madrid x Athletic BilbaoCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
17h15 - Atalanta x CagliariCoppa ItáliaOnde assistir: DAZN
19h15 - Operário-PR x CRBCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv
21h30 - Cuiabá x GuaraniCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv

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