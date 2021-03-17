Real Madrid e Bélgica discordam sobre tratamento de Hazard

Eden Hazard está em Londres para ouvir uma segunda opinião médica sobre se sua lesão no tornozelo, que o fez parar duas vezes, tem influência nos seus problemas musculares mais recentes, segundo a imprensa espanhola. Este problema tem sido alvo de controvérsia entre o Real Madrid e a Bélgica.Os merengues são partidários de um tratamento conservador que permitia o jogador voltar aos gramados em um prazo de um mês e, com isso, poder participar da reta final da temporada. Já os médicos da seleção, acreditam que uma operação no tornozelo seria necessária para acabar com os problemas do atacante e visando a disputa da Eurocopa.