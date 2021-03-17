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futebol

Real Madrid e Bélgica discordam sobre tratamento de Hazard

Clube merengue quer que atleta tenha uma recuperação conservadora para voltar a jogar ainda em abril, enquanto seleção prefere que atacante opere o tornozelo...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 12:15
Crédito: AFP
Eden Hazard está em Londres para ouvir uma segunda opinião médica sobre se sua lesão no tornozelo, que o fez parar duas vezes, tem influência nos seus problemas musculares mais recentes, segundo a imprensa espanhola. Este problema tem sido alvo de controvérsia entre o Real Madrid e a Bélgica.Os merengues são partidários de um tratamento conservador que permitia o jogador voltar aos gramados em um prazo de um mês e, com isso, poder participar da reta final da temporada. Já os médicos da seleção, acreditam que uma operação no tornozelo seria necessária para acabar com os problemas do atacante e visando a disputa da Eurocopa.
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No entanto, uma cirurgia iria praticamente acabar com as chances do camisa sete vestir a camisa do Real Madrid novamente nesta campanha. O atleta está indeciso sobre o que fazer após contrair a 10ª lesão desde que chegou à capital espanhola. Neste período, Hazard tem mais jogos perdidos do que disputados.

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