Real Madrid e Barcelona se enfrentam em um El Clásico 'atípico'

Nos últimos anos a rivalidade para o título da La Liga era grande entre Real Madrid e Barcelona. No El Clásico deste domingo, a história é outra. Os merengues lideram isoladamente o Campeonato Espanhol com 66 pontos, enquanto a equipe blaugrana ocupa a quarta colocação, com 51. Uma diferença de 15 pontos.> Benzema desfalca o Real Madrid e não enfrenta o Barcelona

Com Vinícius Júnior e Benzema inspirados, o Real Madrid lidera a La Liga com bons números. A equipe tem 20 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Além disso, vale destacar que os merengues tem ótimo desempenho como visitante, conquistando 32 pontos em 42 disputados - quase o mesmo número que conseguiu como mandante (34).

A disparidade entre os rivais fica mais clara no saldo de gols. O Real Madrid tem 38, enquanto o Barcelona tem 23. Como mandante, o Real sofreu nove gols e o Barcelona levou 13 - os merengues foram vazados 12 vezes como visitante, quase o mesmo que a equipe blaugrana em casa.

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Muito dessa disparidade entre as equipes vem do trabalho do técnico Ronald Koeman, que comandava o Barcelona no início do campeonato. Sob o comando do treinador, o time não conseguiu bons resultados, teve atuações ruins e chegou a ficar na nona colocação, na 13ª rodada.

Com a chegada de Xavi e das novas contratações, as coisas começaram a mudar. O Barcelona foi atrás dos resultados e ganhou posições na La Liga. A equipe enfrenta o Real Madrid neste domingo com uma sequência invicta de 11 jogos, sendo oito vitórias e três empates.