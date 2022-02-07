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futebol

Real Madrid e Barcelona monitoram atacante do Bayern de Munique

Gnabry tem contrato com o clube bávaro até 2023, mas clube alemão busca renovação de contrato do atacante. Na Espanha, atleta chegaria para lutar por espaço...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 09:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 09:12
O atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique, está sendo monitorado por Real Madrid e Barcelona para a próxima temporada, segundo a "Sky Sports" da Alemanha. O atleta tem contrato com a equipe de Julian Nagelsmann até 2023, embora o clube bávaro busque uma renovação.O atleta de 26 anos quer receber um salário na faixa do que ganha Leroy Sané e Coman, que renovou recentemente seu contrato com a entidade alemã. No entanto, a oferta da equipe dirigida por Julian Nagelsmann está longe do que o jogador busca.
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Embora haja um impasse entre Gnabry e Bayern de Munique, não há nenhuma proposta na mesa do clube pela contratação do atacante. Além dos espanhóis, Manchester United e Liverpool também observam a situação como uma oportunidade de mercado.
Na última janela de verão, os bávaros perderam Alaba sem custos para o Real Madrid após uma busca sem sucesso por um novo acordo com o defensor austríaco. O zagueiro Niklas Süle também já declarou que não irá renovar seu vínculo com o Bayern e irá buscar um novo time na próxima temporada.
Após conseguir renovar os contratos de Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Coman, o clube alemão tem alguns atletas que encerram seus vínculos em 2023. Além de Gnabry, Lewandowski, Muller e Neuer estão entre as principais estrelas e que logo mais estarão livres no mercado.
Crédito: Gnabry,comcontratoaté2023comoBayern,estánamiradoRealMadrid(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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