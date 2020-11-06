Real Madrid e Barcelona disputam a contratação de destaque do Borussia Mönchengladbach

Destaque do Borussia Mönchengladbach no início da temporada, o atacante Marcus Thuram pode estar vivendo seu último ano no clube alemão. De acordo com o jornal Bild, o clube planeja realizar uma venda lucrativa na janela de transferências ao fim da temporada, e o francês de 23 anos desperta o interesse de gigantes europeus, entre eles a dupla Barcelona e Real Madrid.Os clubes espanhóis procuram no mercado algum jogador com as características de Thuram, ou seja, veloz e que possa jogar em todas as posições do ataque. O francês, que é filho do ex-jogador Lilian Thuram, está avaliado em 32 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) no site Transfermarkt, mas o Mönchengladbach pode pedir um valor maior ainda.