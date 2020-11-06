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Real Madrid e Barcelona disputam a contratação de destaque do Borussia Mönchengladbach

Segundo imprensa alemã, Marcus Thuram pode ser vendido ao fim da temporada e desperta o interesse dos principais clubes espanhóis...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:51

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:51

Crédito: Ina Fassbender / AFP
Destaque do Borussia Mönchengladbach no início da temporada, o atacante Marcus Thuram pode estar vivendo seu último ano no clube alemão. De acordo com o jornal Bild, o clube planeja realizar uma venda lucrativa na janela de transferências ao fim da temporada, e o francês de 23 anos desperta o interesse de gigantes europeus, entre eles a dupla Barcelona e Real Madrid.Os clubes espanhóis procuram no mercado algum jogador com as características de Thuram, ou seja, veloz e que possa jogar em todas as posições do ataque. O francês, que é filho do ex-jogador Lilian Thuram, está avaliado em 32 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) no site Transfermarkt, mas o Mönchengladbach pode pedir um valor maior ainda.
Thuram foi um dos principais destaques do clube alemão na última temporada, na qual o time se classificou para a Liga dos Campeões. O atleta manteve o bom nível de atuações na temporada atual e, inclusive, marcou dois gols no empate contra o Real Madrid, em 27 de outubro.
Além de Barça e Real Madrid, Manchester City e Milan também monitoram a situação do jogador e devem entrar na briga pela contratação.

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