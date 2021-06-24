Real Madrid e Barcelona brigam pela contratação de Leon Goretzka

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Autor do gol de empate que classificou a Alemanha para as oitavas de final de Eurocopa, o meio-campista Leon Goretzka é alvo de cobiça de dois gigantes espanhóis. Segundo a imprensa alemã, o atleta do Bayern de Munique interessa a Real Madrid e Barcelona, que já se movimentam nos bastidores.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com a emissora "Sport1", madrilenhos e catalães já perguntaram a respeito do jogador, que tem vínculo com o clube bávaro somente até o fim da próxima temporada, em junho de 2022. Neste cenário, o meio-campista poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro e deixar o Bayern sem custos.

O Bayern, entretanto, não quer perder o jogador, considero titular em Munique. Pretendendo sua continuidade, o time vermelho já ofereceu um novo contrato para Goretzka, mas, de acordo com o jornal "Bild", ele não gostou dos valores e espera uma nova oferta.

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