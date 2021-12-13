Real Madrid deve entrar com processo contra a Uefa em caso de novo sorteio da Champions League

O Real Madrid deve entrar com um processo contra a Uefa em caso da realização de um novo sorteio das oitavas de final da Champions League. Segundo a "Cadena Cope", os merengues entendem que o parelhamento contra o Benfica foi justo.A Uefa anulou o primeiro chaveamento devido a dois erros envolvendo o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.

Na sequência, após Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu a pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.

No entanto, o confronto entre Benfica e Real Madrid não sofreu influência dos erros da Uefa por ter sido o primeiro chaveamento decidido no sorteio. O clube espanhol não aceita correr o risco de encarar um adversário mais forte e ter sua sequência no torneio ameaçada.