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Real Madrid deve entrar com processo contra a Uefa em caso de novo sorteio da Champions League

Após erros da Uefa, entidade anunciou que um novo sorteio seria realizado ainda nesta segunda-feira. Clube espanhol havia sido sorteado para enfrentar o Benfica...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 10:31

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:31

O Real Madrid deve entrar com um processo contra a Uefa em caso da realização de um novo sorteio das oitavas de final da Champions League. Segundo a "Cadena Cope", os merengues entendem que o parelhamento contra o Benfica foi justo.A Uefa anulou o primeiro chaveamento devido a dois erros envolvendo o Manchester United. Inicialmente, o clube inglês foi sorteado para encarar o Villarreal, o que não poderia ter acontecido pelo fato das duas equipes terem se enfrentado na fase de grupos.
Na sequência, após Marchetti sortear o Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt não colocou a bolinha dos Red Devils no pote entre os possíveis adversários da equipe colchonera. No caso, o representante da Uefa se confundiu a pôs o Liverpool, que não poderia encarar o time de Diego Simeone também pelo fato de terem se enfrentado na fase de grupos.
No entanto, o confronto entre Benfica e Real Madrid não sofreu influência dos erros da Uefa por ter sido o primeiro chaveamento decidido no sorteio. O clube espanhol não aceita correr o risco de encarar um adversário mais forte e ter sua sequência no torneio ameaçada.
Crédito: UefaafirmouqueirárealizarumnovosorteiodasoitavasdefinaldaChampionsLeague(RICHARDJUILLIART/AFP

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