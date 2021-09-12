Real Madrid consegue virada e goleia o Celta de Vigo em LaLiga

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Real Madrid e Celta de Vigo protagonizaram um dos grandes jogos deste início de LaLiga. Em partida válida pela quarta rodada da competição, os merengues venceram a equipe do Celta por 5 a 2 neste domingo em jogo que contou com hat-trick de Benzema, gol de Vini Jr e primeiro gol de Camavinga pelo time espanhol.Veja a tabela do EspanholPRIMEIRO TEMPOQuem conseguiu sair na frente do placar da partida deste domingo foi o Celta de Vigo que, aos quatro minutos de jogo, marcou o primeiro gol do confronto. O atacante Santi Mina recebeu de Iago Aspas para abrir o marcador no Bernabeu.

O Real Madrid, porém, não deixou barato para o Celta de Vigo, e foi ao ataque para deixar tudo igual aos 24 minutos com Benzema. O Celta, assim como o Real Madrid foi ao campo ofensivo logo depois, e ficou na frente do placar novamente com gol de Franco Cervi aos 31 minutos.

SEGUNDO TEMPOO show do Real Madrid começou no segundo tempo, quando Benzema marcou no primeiro minuto. Pouco depois, o atacante francês concedeu uma assistência para Vini Jr marcar o seu gol e deixar os merengues na frente do placar.

Eduardo Camavinga continuou com o que se tornou um baile do Real Madrid, e marcou o seu primeiro gol pela equipe aos 27 minutos. Perto do fim do jogo, a equipe merengue fechou a goleada em 5 a 2 com gol de pênalti marcado por Benzema.