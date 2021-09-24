Real Madrid confia em dois fatores para a chegada de Haaland em 2022

O Real Madrid está confiante na contratação de Erling Haaland para a próxima temporada. Segundo o "As", dois fatores animam os dirigentes merengues: a boa relação que possuem com a cúpula do Dortmund e a crença de que o centroavante tem o desejo de vestir a camisa merengue.O atacante norueguês já estava nos planos de Florentino Pérez e pode ser contratado ao lado de Mbappé. O francês era prioridade para 2021, mas sem a liberação do Paris Saint-Germain, o camisa sete deverá acertar sua transferência também em 2022.