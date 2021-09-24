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futebol

Real Madrid confia em dois fatores para a chegada de Haaland em 2022

Clube merengue acredita que boa relação com o Dortmund pode facilitar as negociações e confia no desejo do centroavante vestir a camisa do Real Madrid...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 09:25
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Real Madrid está confiante na contratação de Erling Haaland para a próxima temporada. Segundo o "As", dois fatores animam os dirigentes merengues: a boa relação que possuem com a cúpula do Dortmund e a crença de que o centroavante tem o desejo de vestir a camisa merengue.O atacante norueguês já estava nos planos de Florentino Pérez e pode ser contratado ao lado de Mbappé. O francês era prioridade para 2021, mas sem a liberação do Paris Saint-Germain, o camisa sete deverá acertar sua transferência também em 2022.
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O clube alemão também já mudou o discurso com relação a permanência de Haaland. O artilheiro possui uma cláusula de 75 milhões de euros (R$ 465 milhões)para deixar o Dortmund a partir da próxima janela de verão europeu e deve escutar diversas ofertas que serão apresentadas por seu empresário.
No entanto, o Real Madrid não será o único clube a disputar a chegada de Haaland. O PSG, caso perca Mbappé, deve brigar pelo centroavante, mas Manchester United e Manchester City também podem surgir como fortes candidatos.

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