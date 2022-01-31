Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal

O Real Madrid chegou em um acordo pela contratação do atacante Kylian Mbappé na próxima temporada, revela o "Bild". De acordo com as informações publicadas no jornal alemão, o atleta receberá um salário de 50 milhões de euros (R$ 301 milhões) por ano e será o jogador mais bem pago do mundo.Segundo a publicação, o Paris Saint-Germain já desistiu de buscar uma renovação contratual com o atacante, que encerra o contrato no mês de junho. No entanto, o anúncio não se fará oficial até que o duelo entre as duas equipes nas oitavas de final da Champions League seja encerrado, o que irá acontecer apenas em março.