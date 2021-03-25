Real Madrid avalia contratação de jovem francês do Leverkusen

O Real Madrid cogita a possibilidade de Moussa Diaby, atacante do Bayer Leverkusen, na próxima temporada. Segundo o “As”, o serviço de estatísticas do clube merengue avaliou o francês de maneira muito positiva. No entanto, o preço do jovem deve estar na casa dos 40 milhões de euros (R$ 261 milhões).De acordo com os especialistas, o extremo se destaca pela sua grande mudança de ritmo e pela capacidade de carregar a bola em alta velocidade. O atleta é comparado com Mané, do Liverpool, embora jogue mais pelos lados do campo. Na atual temporada, o camisa 19 tem nove gols e 12 assistências.