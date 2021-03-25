Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid avalia contratação de jovem francês do Leverkusen

Moussa Diaby é visto com bons olhos pelo serviço de estatísticas merengue, mas também interessa ao Manchester United e ao Bayern de Munique na próxima janela...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:21
Crédito: Divulgação
O Real Madrid cogita a possibilidade de Moussa Diaby, atacante do Bayer Leverkusen, na próxima temporada. Segundo o “As”, o serviço de estatísticas do clube merengue avaliou o francês de maneira muito positiva. No entanto, o preço do jovem deve estar na casa dos 40 milhões de euros (R$ 261 milhões).De acordo com os especialistas, o extremo se destaca pela sua grande mudança de ritmo e pela capacidade de carregar a bola em alta velocidade. O atleta é comparado com Mané, do Liverpool, embora jogue mais pelos lados do campo. Na atual temporada, o camisa 19 tem nove gols e 12 assistências.
> Veja a tabela da La Liga
Diaby foi contratado pelo Bayer Leverkusen do Paris Saint-Germain em 2019 e tem contrato com a equipe alemã até 2025. Além do Real Madrid, o Manchester United e o Bayern de Munique também estão interessados no jovem de 21 anos. O jogador seria um dos convocados para a disputa da Euro sub-21, mas foi dispensado após testar positivo para a Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados