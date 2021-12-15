Real Madrid anuncia dois casos positivos de Covid-19 no elenco

O Real Madrid anunciou que Marcelo e Modric testaram positivo para Covid-19 nesta quarta-feira. Ambos os atletas já se encontram isolados em suas resisidências e não poderão ser relacionados pelo técnico Carlo Ancelotti para o confronto contra o Cádiz, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.Os outros jogadores do elenco e membros da comissão técnica serão testados nas próximas horas. A grande preocupação do clube merengue é que a doença se espalhe o menos possível com o objetivo de evitar um maior número de contágios.

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O Real Madrid não contabilizava um caso de Covid-19 desde a pré-temporada, quando Benzema, Alaba e Odriozola tiveram que realizar um período de quarentena. No entanto, na última semana, dois jogadores da equipe de basquete contraíram a Covid-19, o que alertava que o vírus havia chegado no Centro de Treinamento do clube.

Além de não poderem atuar neste final de semana, o brasileiro e o croata são dúvidas para o duelo contra o Athletic Bilbao. O confronto contra a equipe basca está marcado para a próxima quarta-feira e será o último jogo da La Liga em 2021.