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futebol

Real Madrid acompanha de perto os passos de joia da base do Flamengo

Matheus França, de 17 anos, é a nova promessa do Flamengo é está no radar do clube merengue, que comprou, nos últimos anos, os garotos do Ninho Vinícius Júnior e Reinier...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:35

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 17:35
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Com atuações de destaque pelo Sub-17 e Sub-20 do Flamengo, Matheus França já desperta o interesse dos principais clubes europeus. O Real Madrid (ESP), por exemplo o mantém no radar, acompanhando os passos da nova joia do Ninho do Urubu. A informação foi publicada pelo jornal espanhol "AS", nesta quinta.O meia-atacante ainda não fez sua estreia pelo time profissional, mas, aos 17 anos, tem se destacado com gols e assistências nas equipes Sub-17 e Sub-20 do Flamengo - confira a participação do garoto na goleada sobre o Palmeiras no vídeo abaixo. Por isso, o clube renovou o vínculo com Matheus França, em outubro, até abril de 2027, com multa rescisória recorde: 100 milhões de euros.Por ora, o interesse do Real Madrid em Matheus França não passa disso. Não houve qualquer oferta ou contato com o Flamengo, mas a publicação do "AS" destaca o bom relacionamento entre os clubes. Afinal, nas últimas temporadas, Vinícius Júnior e Reinier, dois garotos do Ninho, foram vendidos aos Merengues, por 45 milhões de euros e 35 milhões de euros, respectivamente.

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