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Real Madrid acerta renovação com Carvajal até 2025

Lateral direito de 29 anos tinha vínculo com a equipe merengue até o final da próxima temporada. Último ano do espanhol foi marcado por lesões...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 11:00
Crédito: Oscar del Pozo / AFP
O Real Madrid anunciou a ampliação de contrato de Carvajal até 2025. O lateral direito de 29 anos era um dos nomes do atual elenco que possuíam vínculo até o fim da próxima temporada. O atleta assinou o novo compromisso nesta quinta-feira.A renovação é importante para a moral do jogador, que passou grande parte do último ano no Departamento Médico e não pôde defender a Espanha na Eurocopa. Apesar dos problemas, o atleta segue tendo um status importante dentro do elenco.
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A expectativa é de que este tenha sido o último contrato de longo prazo firmado por Carvajal. A partir das próximas renovações, o Real Madrid deve optar por oferecer novos acordos temporada a temporada devido a idade do ala.
Após renovar com o lateral e Nacho, o clube não pretende se movimentar para manter outras peças do elenco que terminam seus vínculos em 2022. Isco está disponível para ser negociado, enquanto Marcelo pode ter um novo contrato oferecido no próximo ano ou buscar um novo destino no futebol.

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