Real Madrid acerta renovação com Carvajal até 2025

Crédito: Oscar del Pozo / AFP

O Real Madrid anunciou a ampliação de contrato de Carvajal até 2025. O lateral direito de 29 anos era um dos nomes do atual elenco que possuíam vínculo até o fim da próxima temporada. O atleta assinou o novo compromisso nesta quinta-feira.A renovação é importante para a moral do jogador, que passou grande parte do último ano no Departamento Médico e não pôde defender a Espanha na Eurocopa. Apesar dos problemas, o atleta segue tendo um status importante dentro do elenco.

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A expectativa é de que este tenha sido o último contrato de longo prazo firmado por Carvajal. A partir das próximas renovações, o Real Madrid deve optar por oferecer novos acordos temporada a temporada devido a idade do ala.