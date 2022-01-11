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futebol

Real Madrid acerta a renovação de Luka Modric por mais um ano

Jogador de 36 anos tem contrato até o final de junho, mas ainda faz parte dos planos de Carlo Ancelotti. Será a décima primeira temporada seguida do croata no Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 16:10

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:10

Há dez temporadas vestindo a camisa do Real Madrid, o meio-campista Luka Modric está perto de renovar seu contrato com a equipe merengue. O croata de 36 anos, que tem vínculo com o clube espanhol até junho, ficará no Santiago Bernabéu até o meio de 2023.A informação é do jornal "As", que informou ainda que seu desempenho atual pesou para o acerto e que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, conta com o atleta para a próxima temporada. Nesta terça-feira, o comandante merengue falou sobre o tema. Modric renovou pela última vez em maio de 2021.
- Luka Modric ainda não assinou a renovação de contrato, mas tem praticamente um contrato vitalício com o Real Madrid - disse o treinador em entrevista à "Movistar".
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Nos últimos dias, chegou-se a especular que o Manchester City estava interessado na contratação do meio-campista, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Modric está livre para assinar um pré-contrato desde o início de janeiro.
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Modric chegou ao Real Madrid em 2012, depois de se destacar com a camisa do Tottenham. De lá para cá, são 411 partidas, 28 gols e 66 assistências, além de 17 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões. Na atual temporada, o camisa 10 fez 20 jogos, com cinco assistências para seus companheiros.
Crédito: Aos36anos,LukaModricétitularincontestávelnomeiodecampodoRealMadrid(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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