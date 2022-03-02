Reação coletiva, possíveis mudanças e mais: confira o que observar no Vasco contra a Ferroviária

Classificado para as semifinais do Carioca, o Vasco fará sua estreia em outra competição nesta quarta: a Copa do Brasil. Em jogo único, o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate diante da Ferroviária, às 21h30, na Fonte Luminosa, mas uma vitória seria essencial para resgatar a confiança. Antes de mais um clássico, desta vez contra o Flamengo, no domingo, esse novo elenco terá o primeiro desafio eliminatório da temporada.Caso avance para a próxima fase, o Gigante da Colina irá faturar R$ 1,5 milhão e enfrentará o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis e Juazeirense. Para isso, Zé Ricardo não poderá contar com Léo Matos, suspenso, Vitinho e Yuri Lara, que estão no período de transição, e MT e Matías Galarza, ambos por opção técnica. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra a Locomotiva.

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- Reação Coletiva: Diante do Fluminense, a atuação assustou a torcida, principalmente no primeiro tempo. Apático e totalmente desorganizado, o time não teve qualquer poder de reação e só não foi goleado por causa da grande atuação do goleiro Thiago Rodrigues. Resta saber como a equipe irá reagir em uma semana decisiva na estreia da Copa do Brasil dias antes de mais um clássico, desta vez contra o Flamengo, no domingo.

- Possíveis mudanças: Na última coletiva, Zé Ricardo deixou claro que pode fazer alterações na equipe titular. Ele não citou quais serão as peças e em que setores pretende mexer, porém alguns nomes podem ter chance. Um deles é o zagueiro colombiano Juan Quintero, que foi relacionado no último jogo, mas ainda não estreou com a camisa do Vasco.

- Lado direito da defesa: A atuação do sistema defensivo no clássico assustou. No lance do gol de Cano, quatro jogadores foram envolvidos pela trama tricolor e não evitaram a finalização do argentino. O lado direito deu muito espaço para o ataque do rival. Bruno Nazário não foi efetivo na recomposição e Weverton deu espaços pelo setor.

- Nene e Bruno Nazário: Ao longo da montagem do elenco, uma dúvida veio à tona. Quem seria o substituto ideal do camisa 10, que já tem 40 anos e não pode atuar em todos os jogos. O ideal seria Bruno Nazário, que é meia de origem, porém ele tem sido escalado pelo lado e caiu de rendimento sendo questionado pela torcida. A dúvida é se Zé Ricardo irá continuar com os dois entre os onze ou fará alterações táticas e posicionais pelo setor.

- Desafio eliminatório: Acostumado a jogar o Carioca, o novo elenco do Vasco terá o primeiro jogo mata-mata desde a sua formação. Com quinze caras novas, Zé Ricardo ainda busca entrosar a equipe um mês antes da estreia na Série B. Março reserva mais jogos eliminatórios com a segunda fase da Copa do Brasil, caso elimine da Ferroviária, e as semifinais do Estadual.