  • RB Leipzig x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
RB Leipzig x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Clube aurinegro busca seguir na cola do Bayern de Munique pela liderança da Bundesliga, mas vê o RB Leipzig em fase de crescimento na temporada...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:24

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund viaja para encarar o RB Leipzig neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. A equipe de Marco Rose busca a vitória em busca da liderança da Bundesliga, mas vê o time de Jesse Marsch em momento de crescimento na temporada.Pregou pelo respeito
- Será um jogo intenso e haverá muitos desafios. O Leipzig é um time que é muito intenso no trabalho sem bola. Talvez a gente possa explorar espaços nas costas de sua defesa. Eles possuem jogadores excepcionais, com qualidade e força - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
Dificuldades na Champions
Enquanto o Dortmund faz grande campanha na Bundesliga, a equipe de Marco Rose preocupa os torcedores na Champions League após duas derrotas consecutivas. Já o RB Leipzig soma apenas um ponto conquistado diante do empate contra o PSG na última rodada e não tem chances de avançar de fase.
FICHA TÉCNICA:Rb Leipzig x Dortmund
Data e horário: 6/11/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulacsi; Mukiele, Simakan e Gvardiol; Adams, Haidara, Laimer e Angeliño; Nkunku e Szoboszlai; Poulsen
Desfalques: Willi Orban, Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi e Lukas Klostermann (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Akanji, Hummels e Pongracic; Meunier, Bellingham, Witsel e Passlack; Brandt, Hazard e Reus
Desfalques: Erling Haaland, Marcel Schmelzer, Nico Schulz, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud e Emre Can (machucados)

