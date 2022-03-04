Ravena não renova o contrato e está de saída do time feminino do Fluminense

Mais uma baixa no time feminino do Fluminense. O clube informou, nesta sexta-feira, que a goleira Ravena Silva optou por não renovar o contrato e está de saída. Ela marcou história no Tricolor depois de defender quatro pênaltis contra o Internacional, na final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 válida pela edição de 2020.No total, Ravena disputou 18 partidas pelo feminino. Em nota, o Flu agradeceu "pelo empenho e dedicação ao Time de Guerreiras, lhe desejando sucesso". No ano passado, a goleira sofreu uma lesão no dedo anelar direito e precisou passar por uma cirurgia. Por isso, ficou fora da primeira fase do Brasileiro de base.

A arqueira passou por meses de recuperação e voltou aos treinos apenas em agosto. Em fevereiro, ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20, mas não se apresentou por conta de um estiramento no reto femoral direito.

Natural do Piauí, em São Raimundo Nonato, Ravena começou sua carreira como atleta no projeto Veneza, onde permaneceu por três anos, atuando apenas com meninos. Em busca de novas oportunidades de emprego, dona Edna, mãe de Ravena, decidiu tentar a vida no Rio de Janeiro, e na chegada, a menina entrou no projeto Colorado, mas não atuava como goleira. No final de 2018, Ravena participou de uma peneira do Fluminense e passou.