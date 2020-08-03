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Raul Plassmann entra na Justiça do e pede R$ 412 mil do Cruzeiro

O ex-goleiro alega que não recebeu verbas rescisórias e aviso prévio do clube celeste...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 07:00

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 07:00

Crédito: Thiago Fernandes/LANCE!Press
Raul Plassmann, ídolo de Cruzeiro e Flamengo, vencedor de duas Libertadores, que recentemente trabalhava no marketing da Raposa, acionou o time mineiro na Justiça do Trabalho com uma ação na 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Raul pede do clube celeste R$ 412.411,53 por aviso prévio não pago e verbas rescisórias. Raul foi demitido do Cruzeiro no início deste ano e ganhava cerca de R$ 12 mil mensais para viajar pelo interior mineiro divulgando a marca Cruzeiro. Uma primeira audiência entre as partes já está marcada para o dia 19 de agosto. A informação foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O ex-goleiro disse que tentou contatar o Cruzeiro e, sem retorno, acionou o clube na Justiça.

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