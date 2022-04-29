Raul Gustavo valoriza aprendizado com atletas experientes do Corinthians: 'Eles passam confiança'

Na tarde desta sexta-feira (29), o zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo, concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. O defensor foi titular nas quatro últimas partidas do Timão, mas desconversou sobre a titularidade na equipe, e agradeceu pelas chances que vem recebendo.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012

- Primeiro que essa oportunidade que estou tendo, agradeço muito a Deus, estou trabalhando muito para isso. Fiquei muito feliz em ajudar o clube. Não me coloco como titular ainda, prefiro achar que o professor vai colocar quem estiver melhor para os jogos. Se eu estiver ajudando o Corinthians, esse é o meu maior objetivo - disse o camisa 34.

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Vítor Pereira vem implementando um rodízio no elenco do Timão, muitas vezes mesclando jogadores mais jovens, como Raul Gustavo, com atletas experientes e consagrados no clube. O zagueiro revelou que tanto Vítor Pereira como esses jogadores "cascudos" passam muita confiança aos mais novos.

- O Corinthians tem bastante jogadores de alto nível, que cresceram aqui no clube. Então, para chegar no profissional, a gente vê grandes craques, Renato Augusto, Cássio… Eles passam confiança pra gente. Claro que a nossa responsabilidade aumenta, defender o Corinthians não é fácil, é uma camisa gigante, mas o Vítor passa pra gente essa confiança, essa tranquilidade, para chegar lá e dar o nosso melhor. A gente sabe lidar com isso, estamos sabendo, ficamos feliz em ajudar o Corinthians - ponderou.

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Raul discorreu sobre a convivência com Vítor Pereira e as escolhas do português, que segundo ele, analisa as características de cada adversário para planejar o time titular ideal para cada partida.

- O Vítor é muito atencioso nos dias de treinamento, sempre procura ver a melhor formação que ele tem nos jogos que vão vir, ele estuda bastante para isso. Ele vê quem se encaixa melhor no dia de jogo. Todos os jogadores que estão aqui que entrar vão dar o melhor para o Corinthians. Se o objetivo é buscar títulos, não vamos ligar se vamos ficar de fora de alguns jogos. Ele é muito profissional e objetivo sobre isso, ele vai optar por atletas que ele ache mais preparados - comentou o defensor.

O Corinthians volta a campo no domingo (1), às 16h na Neo Química Arena, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, lanterna da competição.