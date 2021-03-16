Raul exalta felicidade em renovação com o Red Bull Bragantino e projeta estreia na Copa do Brasil

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Contratado no meio da temporada de 2020, Raul chegou comandando o meio-campo do Red Bull Bragantino. No Brasileirão, disputou todas as partidas possíveis e teve grandes atuações, terminando a competição entre os melhores volantes.

Erro em Novorizontino x São Paulo. Veja polêmicas do VAR no Brasil e Europa

Para começar a temporada com o pé direito, o Massa Bruta renovou com Raul até o fim de 2024. O volante não esconde a felicidade que sente ao estender seu contrato e quer seguir ajudando a equipe dentro de campo.

- É uma sensação muito boa saber que fiz uma grande temporada e estou muito feliz com a renovação. Espero continuar dando alegria para os torcedores e ajudar meus companheiros dentro de campo, que são as coisas mais importantes. Meu objetivo é seguir me dedicando e manter essa sequência boa - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2021Com a melhor campanha do Paulistão até o momento, o Red Bull Bragantino muda o foco nesta quinta-feira (18), onde estreia na Copa do Brasil, contra o Mirassol.

Apesar da indefinição da suspensão do estadual, o camisa 23 do clube de Bragança afirma que o elenco está pensando na partida válida pela competição nacional e ressalta dificuldade do confronto.