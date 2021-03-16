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Raul exalta felicidade em renovação com o Red Bull Bragantino e projeta estreia na Copa do Brasil

O volante foi um dos destaques do Brasileirão em 2020 e se tornou o pilar no meio-campo do Massa Bruta...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 17:23
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Contratado no meio da temporada de 2020, Raul chegou comandando o meio-campo do Red Bull Bragantino. No Brasileirão, disputou todas as partidas possíveis e teve grandes atuações, terminando a competição entre os melhores volantes.
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Para começar a temporada com o pé direito, o Massa Bruta renovou com Raul até o fim de 2024. O volante não esconde a felicidade que sente ao estender seu contrato e quer seguir ajudando a equipe dentro de campo.
- É uma sensação muito boa saber que fiz uma grande temporada e estou muito feliz com a renovação. Espero continuar dando alegria para os torcedores e ajudar meus companheiros dentro de campo, que são as coisas mais importantes. Meu objetivo é seguir me dedicando e manter essa sequência boa - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2021Com a melhor campanha do Paulistão até o momento, o Red Bull Bragantino muda o foco nesta quinta-feira (18), onde estreia na Copa do Brasil, contra o Mirassol.
Apesar da indefinição da suspensão do estadual, o camisa 23 do clube de Bragança afirma que o elenco está pensando na partida válida pela competição nacional e ressalta dificuldade do confronto.
- Agora temos uma decisão pela Copa do Brasil, estamos totalmente focados nesse jogo e depois vamos aguardar para ver o que vai ser definido no Paulistão. O importante é que conseguimos fazer bons jogos nesse início, estamos na liderança e agora temos um jogo complicado contra o Mirassol, que é uma forte equipe e por uma outra competição. Vamos trabalhar firme para fazer uma grande partida e conquistar a classificação - concluiu.

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