Raul encaminha saída do Vasco, que deve receber Matheus Peixoto do Red Bull Bragantitino

Crédito: Raul e Matheus Peixoto estão envolvidos em negociação conjunta (Rafael Ribeiro/Vasco; Ari Ferreira/CA Bragantino

Em meio a renovações de contrato que vem sendo conduzidas no Vasco, a mais difícil, por demandas das duas partes, é a de Raul. E ela está muito perto de não mais ocorrer visto que se desenha a negociação do meio-campista para o Red Bull Bragantino. O atacante Matheus Peixoto chegaria a São Januário, na troca. A informação foi publicada originalmente pelo canal no Youtube "Atenção, vascaínos".

Raul vem sendo sondado por diferentes equipes desde o ano passado. Com Ramon Menezes, virou reserva, mas este é o menor dos problemas. Além de valorização salarial, valores devidos do ano passado sofrem diferentes interpretações do jogador e da diretoria vascaína. No fim das contas, o meio-campista abre mão de parte do montante e o fim do vínculo é antecipado.

No Cruz-Maltino, Raul, de 24 anos tem contrato até dezembro e já nem participou do jogo-treino contra o Macaé, no último sábado, indicando o fim do ciclo em São Januário. Já Matheus Peixoto, de mesma idade, marcou dez gols em 38 jogos no ano passado, mas só entrou em campo uma vez neste 2020.