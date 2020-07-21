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Raul encaminha saída do Vasco, que deve receber Matheus Peixoto do Red Bull Bragantitino

Meio-campista do Cruz-Maltino vive clima de fim de ciclo em São Januário. Centroavante com menos de um ano para o fim do vínculo com a equipe paulista também troca de casa...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 22:16

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 22:16

Crédito: Raul e Matheus Peixoto estão envolvidos em negociação conjunta (Rafael Ribeiro/Vasco; Ari Ferreira/CA Bragantino
Em meio a renovações de contrato que vem sendo conduzidas no Vasco, a mais difícil, por demandas das duas partes, é a de Raul. E ela está muito perto de não mais ocorrer visto que se desenha a negociação do meio-campista para o Red Bull Bragantino. O atacante Matheus Peixoto chegaria a São Januário, na troca. A informação foi publicada originalmente pelo canal no Youtube "Atenção, vascaínos".
Raul vem sendo sondado por diferentes equipes desde o ano passado. Com Ramon Menezes, virou reserva, mas este é o menor dos problemas. Além de valorização salarial, valores devidos do ano passado sofrem diferentes interpretações do jogador e da diretoria vascaína. No fim das contas, o meio-campista abre mão de parte do montante e o fim do vínculo é antecipado.
No Cruz-Maltino, Raul, de 24 anos tem contrato até dezembro e já nem participou do jogo-treino contra o Macaé, no último sábado, indicando o fim do ciclo em São Januário. Já Matheus Peixoto, de mesma idade, marcou dez gols em 38 jogos no ano passado, mas só entrou em campo uma vez neste 2020.
Novelas sendo encerradas. As tratativas deverão ser finalizadas com a parte burocrática, nos próximos dias.

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