Raúl Bobadilla testa positivo para Covid-19 e está fora da partida do Fluminense contra o Cerro Porteño

Crédito: Raúl Bobadilla está fora da partida contra o Cerro Porteño após testar positivo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense terá mais um desfalque para o duelo contra o Cerro Porteño, nesta terça, às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Raúl Bobadilla testou positivo para a Covid-19, e não enfrentará o adversário do seu país. Ele já se encontra no período de isolamento seguindo todos os protocolos de saúde.

+ Confira e simule os confrontos da Copa Libertadores O atacante não entra em campo desde o dia 27 de junho quando o Fluminense enfrentou o Corinthians, pelo Brasileirão. Recuperado de uma lesão na panturrilha, jogador não atuou contra o Criciúma para recuperar o condicionamento física após longo período longe dos gramados.

Além do atacante, o técnico Roger Machado não poderá contar com Caio Paulista, que lesionou a coxa direita no jogo contra o Palmeiras, no último dia 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Outro atleta que estará de fora da partida é o zagueiro Nino, que segue disputando os jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira, que está nas semifinais do torneio.

O ataque do Fluminense contra os paraguaios deve ser formado por Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. O jovem camisa 34 foi um dos destaques da classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil. No último sábado, o time derrotou o Criciúma e garantiu a vaga e a premiação de R$ 3,45 milhões. O adversário só será conhecido no sorteio da CBF, que será realizado na sexta.