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Raúl Bobadilla testa positivo para Covid-19 e está fora da partida do Fluminense contra o Cerro Porteño

Paraguaio já se encontra no período de isolamento seguindo todos os protocolos de saúde. Além dele, Caio Paulista, com lesão na coxa, e Nino, nas olimpíadas, desfalcam o Tricolor...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 17:52
Crédito: Raúl Bobadilla está fora da partida contra o Cerro Porteño após testar positivo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense terá mais um desfalque para o duelo contra o Cerro Porteño, nesta terça, às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Raúl Bobadilla testou positivo para a Covid-19, e não enfrentará o adversário do seu país. Ele já se encontra no período de isolamento seguindo todos os protocolos de saúde.
+ Confira e simule os confrontos da Copa Libertadores O atacante não entra em campo desde o dia 27 de junho quando o Fluminense enfrentou o Corinthians, pelo Brasileirão. Recuperado de uma lesão na panturrilha, jogador não atuou contra o Criciúma para recuperar o condicionamento física após longo período longe dos gramados.
Além do atacante, o técnico Roger Machado não poderá contar com Caio Paulista, que lesionou a coxa direita no jogo contra o Palmeiras, no último dia 24 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Outro atleta que estará de fora da partida é o zagueiro Nino, que segue disputando os jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira, que está nas semifinais do torneio.
O ataque do Fluminense contra os paraguaios deve ser formado por Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. O jovem camisa 34 foi um dos destaques da classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa do Brasil. No último sábado, o time derrotou o Criciúma e garantiu a vaga e a premiação de R$ 3,45 milhões. O adversário só será conhecido no sorteio da CBF, que será realizado na sexta.
No primeiro jogo contra o Cerro Porteño, em Assunção, o time carioca venceu por 2 a 0 e trouxe para o Rio de Janeiro uma boa vantagem. Com isso, a equipe pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas da Libertadores para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, do Equador, nos dias 12 e 19 de agosto.

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