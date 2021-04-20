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futebol

Raúl Bobadilla está fora da estreia do Fluminense na Libertadores; entenda

Por outro lado, o atacante pode jogar na segunda rodada da competição internacional e estrear diante do Madureira, na última rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 20:10
Crédito: Divulgação
Na noite desta terça-feira, o Fluminense anunciou que o atacante recém contratado Raúl Bobadilla não jogará na estreia do Tricolor na Libertadores, diante do River Plate, no Maracanã. Embora ele tenha tido o nome publicado no BID antes das 15h de Brasília, a documentação dependia do processo entre Fluminense e CONMEBOL, que precisa passar pela CBF como uma intermediária. As pendências, contudo, acabaram não chegando a tempo à sede da organizadora da competição continental, em Luque, no Paraguai.
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No entanto, o atacante está regularizado para entrar em campo na segunda rodada da competição, contra o Santa Fe, da Colômbia. Além disso, ele também está liberado para jogar a última partida da Taça GuanabaraCONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE
"Mesmo tendo seu nome publicado no BID antes das 15 horas de Brasília desta segunda-feira, 19/04, o atacante Raúl Bobadilla não jogará na estreia do Fluminense na Copa Libertadores da América, contra o River Plate, da Argentina. Como a documentação dependia do processo normal entre o Flu e a CONMEBOL, que precisa passar pela CBF como intermediária, as pendências acabaram não chegando a tempo à sede da organizadora da competição continental, em Luque, no Paraguai.
Além de já estar regularizado para a segunda partida do Fluminense na Libertadores, o atacante também está liberado para jogar a última partida da Taça Guanabara, e pode estrear domingo, às 11h05, contra o Madureira, no Maracanã. O Fluminense ainda tem chance de conquistar a Taça e já está classificado para as semifinais."

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