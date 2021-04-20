Raúl Bobadilla está fora da estreia do Fluminense na Libertadores; entenda

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Na noite desta terça-feira, o Fluminense anunciou que o atacante recém contratado Raúl Bobadilla não jogará na estreia do Tricolor na Libertadores, diante do River Plate, no Maracanã. Embora ele tenha tido o nome publicado no BID antes das 15h de Brasília, a documentação dependia do processo entre Fluminense e CONMEBOL, que precisa passar pela CBF como uma intermediária. As pendências, contudo, acabaram não chegando a tempo à sede da organizadora da competição continental, em Luque, no Paraguai.

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No entanto, o atacante está regularizado para entrar em campo na segunda rodada da competição, contra o Santa Fe, da Colômbia. Além disso, ele também está liberado para jogar a última partida da Taça GuanabaraCONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE

"Mesmo tendo seu nome publicado no BID antes das 15 horas de Brasília desta segunda-feira, 19/04, o atacante Raúl Bobadilla não jogará na estreia do Fluminense na Copa Libertadores da América, contra o River Plate, da Argentina. Como a documentação dependia do processo normal entre o Flu e a CONMEBOL, que precisa passar pela CBF como intermediária, as pendências acabaram não chegando a tempo à sede da organizadora da competição continental, em Luque, no Paraguai.