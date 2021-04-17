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futebol

Raúl Bobadilla é anunciado como novo reforço do Fluminense para a temporada

Atacante é parte do pacotão de reforços para a Libertadores e assina contrato até o fim deste ano por empréstimo com passe de compra fixado...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 14:07
Crédito: Atacante chega como mais um reforço do pacotão tricolor para a temporada (Reprodução/site do Fluminense
Mais um gringo confirmado no elenco do Fluminense. Neste sábado, o clube oficializou a chegada de Raúl Bobadilla, atacante que pertence ao Guaraní, do Paraguai. Ele desembarca no Tricolor por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra fixada.
Argentino naturalizado paraguaio, Bobadilla, de 33 anos, tem 43 jogos pelo Guaraní e 14 gols, todos na última temporada. Ele se apresentou ao Flu na última sexta-feira, quando assinou contrato e já realizou o primeiro treinamento. O jogador exaltou o Tricolor e disse que está feliz em chegar ao clube.
- Estou muito feliz. Cheguei há dois dias para assinar os papéis e encontrei uma cidade muito bonita, que é o Rio de Janeiro, e agora estou num clube grande do Brasil. É um orgulho e uma alegria enorme representar esse time. Tenho as melhores expectativas para o que está por vir. Estou muito feliz e vou aproveitar. Só falta entrar em campo e jogar - disse o atacante ao site oficial do Fluminense. O nome do jogador ainda não está no BID, mas pode ser publicado até às 15h de segunda-feira caso ele esteja na lista de jogadores pendentes do clube na Libertadores. Se isso acontecer, o atleta fica disponível para a estreia contra o River Plate (ARG).
O ataque era o principal alvo da diretoria do Fluminense no mercado, tentando Willian Bigode, do Palmeiras, e Matheus Babi, do Botafogo, que já foi para o Athletico. Pesa a favor do atleta a experiência em competições sul-americanas. Nesta temporada, inclusive, Bobadilla viu o Guaraní ser eliminado pelo Atlético Nacional (COL) ainda na segunda fase da Libertadores. Ter atuado em quatro partidas do torneio não o impede de ser inscrito pelo Flu.
- Eu sei o que é a disputa de uma competição como uma Libertadores. Sei da importância que a competição tem para o clube e para a torcida. Temos um bom time, com excelentes jogadores, um grupo muito bom e que quer competir. Sei a importância que tem, não só a Libertadores, mas todas as outras competições, porém, a Libertadores é o objetivo mais importante - afirmou o jogador.
Além do atual clube, o atacante que começou nas categorias de base do River Plate (ARG), fez carreira em times da Suíça - FC Concordia Basel, Grassshoppers, Young Boys e FC Basel - e da Alemanha, como Borussia Mönchengladbach e FC Augsburg, onde teve seu auge.
Bobadilla era o último reforço que faltava ser anunciado. Ele se junta a Samuel Xavier e Wellington, há mais tempo com o grupo, além de David Braz, Manoel, Cazares e Abel Hernández como contratações para a temporada.

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